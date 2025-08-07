Raluca Bădulescu, ipostază sexy pe rețelele de socializare. Cum a apărut vedeta în vârstă de 50 de ani în vacanță în Ibiza: „Am suferit pentru poza asta…”

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe mondene din România. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă. Fosta jurată a emisiunii „Bravo, ai stil!” impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor.

Raluca Bădulescu, aparție sexy pe rețelele de socializare

La 50 de ani, Raluca Bădulescu se poate lăuda cu o siluetă de invidiat, deși adesea este certată de fani pentru faptul că ar fi slăbit prea multe kilograme.

În această perioadă, Raluca Bădulescu se bucură de o vacanță în Ibiza, alături de prieteni și partenerul ei de cuplu, și împărtășește cu fanii diverse imagini.

Ea a dezvăluit pe rețelele de socializare o fotografie în care apare într-un costum de baie alb, din două piese, realizată pe un iaht, imagine pentru care, așa cum povestește chiar ea, a avut mult de suferit.

„Vă jur, poza asta e făcută cu #bloodsweatandtears, să mor… Pentru că mie nu îmi place pe mare, sub mare, peste mare, îmi place pe val, dar nu de mare…

Am zis și eu să merg cu toți care suntem aici, la Ibiza, măcar o zi pe yacht-ul vieții, să îmi fac măcar o poză, să sufăr de mine artistic… Am suferit pentru poza asta, m-am tăvălit la propriu de rău de mare, de toate nenorocirile, am și terorizat pe toată lumea că mor azi etc… Băi, băiatule, poate mai merg eu pe vreo ambarcațiune d-asta doar dacă mă invită cineva pe Azzam, nu cred că-i cazul…

PS. Și da, de la Juan y Andrea am luat taxiul și m-am dus în port la Formentera, de unde am plecat frumos cu mare bilet lux, 34 euro, pe bac către Ibiza înapoi”, a scris Raluca Bădulescu în descrierea imaginii.

Cum răspunde Raluca Bădulescu celor care o critică

Raluca Bădulescu nu s-a lăsat niciodată afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

„Dacă cineva sare calul cu un comentariu urât, îl ascund. Mi-au zis mulți că ba m-am dezgropat, ba că am ieșit alaltăieri din coșciug. Dacă ești prea slab, nu e bine; dacă ești prea gras, iar nu e bine, oricum ai da-o, tot nu e bine. Dacă este un comentariu cât de cât pertinent și poți să-i răspunzi elegant, atunci să vezi cum se schimbă atitudinea celui care îți comentează”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Vedeta a mărturisit că a observat că dacă răspunde politicos mesajelor critice pe care le primește, persoanele care le-au transmis încetează cu jignirile.

„Hate-ul a existat dintotdeauna, dar acum, odată cu apariția rețelelor de socializare, este normal ca oricine are un calculator să scrie ceva. Pe mine nu mă deranjează, hate-ul și iubire „provin” din viață. Nu poate să te iubească toată lumea, nu poate să te placă toată lumea. Sunt oameni care te detestă, oameni care te plac, trebuie să le luăm pe toate ca atare și să trăim cu ele. Sinceră să fiu, cine nu mă place, să nu mă urmărească. Cine mă place, vă iubesc! Niciodată nu le dau block, nu le răspund la comentarii: foarte mulți vor doar să se bage în seamă și să le răspunzi. Am observat că, dacă le răspunzi frumos și civilizat, se potolesc”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

De ce Dana Rogoz nu ia în calcul să se mute din România împreună cu familia: „O decizie de acest gen…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro