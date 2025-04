Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre participarea la Asia Express. Cum s-a pregătit pentru emisiune și ce vedetă și-ar dori să vadă în ipostaza de concurent: „Ar fi o plăcere…”

Anunțul conform căruia Raluca Bădulescu va participa în noul sezon de la Asia Express 2025 a luat pe toată lumea prin surprindere. Ceea ce a atras atenția a fost și faptul că vedeta va face echipă alături de fostul ei soț, Florin Stamin. Cei doi s-au despărțit în 2022 după o căsnicie de 15 ani. În ciuda faptului că au mers pe drumuri separate, au păstrat o relație apropiată după.

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a mărturisit că și-ar dori foarte tare să îl vadă pe Cătălin Botezatu în ipostaza de concurent la această emisiune.

Vedeta a mărturisit că nu s-a pregătit intens pentru participarea la show, rezumându-se la achiziționarea mai multor peruci, haine și diverse tipuri de încălțăminte potrivite pentru acest gen de emisiune.

„M-am pregătit special pentru Asia Express 2025 în sensul că mi-am luat peruci și haine potrivite pentru această aventură. Vestimentar, nu aveam nimic potrivit. Nu mă veți vedea în treninguri, de exemplu, pentru că nu e genul meu. Mi-am alcătuit outfit-uri prin care să pot păstra puțin din personalitatea mea. Pregătire fizică n-am făcut. Ce rost mai avea să îngraș porcul în Ajun? Dacă eu toată viața n-am făcut sport, nu puteam să mă apuc acum să dau trei ture de Herăstrău! În schimb, am făcut foarte mult shopping. Mi-am cumpărat diverse feluri de încălțări fără toc, de exemplu. Și, până la urmă, și asta e o formă de cardio și de pregătire. Că dacă tu tot mergi prin magazine, se adună pași pe zi”, a încheiat Raluca Bădulescu.

Ce părere are fiul Ralucăi Bădulescu despre participarea vedetei la Asia Express

Înainte de a pleca la Asia Express, Raluca Bădulescu a dezvăluit ce părere are fiul ei, Alex, despre participarea ei în competiția de la Antena 1.

„Fiul meu a fost în extaz. Asia Express este un fenomen urmărit de toată lumea, un show care îi captivează pe toți. Copilul, prima dată, a fost uimit. M-a întrebat: „Ești pregătită pentru așa ceva? Tu ai văzut ce se întâmplă acolo?”. Nu doar că am văzut, dar mă și cunosc cu mulți dintre foștii concurenți, cărora le-am cerut detalii despre întreaga experiență. Revenind, asta a fost reacția lui imediată: bucuria a fost enormă. Și părinții mei sunt foarte încântați. Și lucrul acesta mă obligă într-un fel să fac performanță. De-asta am niște emoții uriașe și vă rog să-mi țineți pumnii și să fiți alături de noi la fiecare pas pe Drumul Eroilor”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Libertatea .

În cadrul unui interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a ales să meargă la Asia Express 2025 împreună cu fostul ei soț, Florin Stamin.

„În mod evident alegerea mea ca pereche pentru Asia Express nu putea fi decât Florin, fostul meu soț, care îmi este cel mai bun prieten. Am fost căsătoriți timp de 15 ani, suntem divorțați de 3 ani, însă păstrăm aceeași prietenie apropiată. Suntem împreună într-o mare familie, el are iubita lui, eu am iubitul meu. Florin mă cunoaște cel mai bine, el știe cel mai bine cum să gestioneze situațiile pe care le creez eu, crizele mele existențiale, începând de la o unghie ruptă până la cine știe ce scenariu posibil, nici nu vreau să-mi imaginez ce ne poate aștepta pe Drumul Eroilor… Așadar, eu sunt sigură că punctul nostru forte va fi tocmai prietenia asta solidă care ne leagă de atâția ani – iar faptul că Florin a rezistat și este în continuare într-o formă de zile mari după ce-a trăit cu mine atâția ani (râde) din start asta îl face câștigătorul competiției. El e adevăratul erou! (râde) Eu vă spun de la început: Florin este marele erou și, culmea, competiția se cheamă anul acesta Drumul Eroilor. Așadar, vă rog să urmăriți emisiunea și să fiți alături de mine și de Florin în aventura absolută a vieții!”, a spus Raluca Bădulescu pentru cancan.ro.