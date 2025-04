Care este echipa de vedete care ar fi câștigat Asia Express 2025. Dezvăluiri de la filmări

Filmările show-ului Asia Express 2025, care va fi difuzat de Antena 1 cel mai probabil în toamna acestui an, s-au terminat.

Odată cu terminarea filmărilor s-au aflat și echipele care au ajuns în marea finală Asia Express 2025, dar și cine a plecat acasă cu trofeul și premiul substanțial de 30.000. de euro.

Conform presei mondene, cele două echipe care au ajuns în finală sunt cele formate din Gabi Tamaș & Dan Alexa și Ștefan Floroaica & Alexandru Ion, anunță FANATIK.

Aceeași sursă a precizat că echipa formată din Gabi Tamaș și Dan Alexa este cea care a ajuns prima la Irina Fodor, reușind să câștige competiția.

Mai mult decât atât, cei doi au câștigat și sume substanțiale. Se vor alege fiecare cu aproximativ 56.500 de euro, banii proveniți atât din marele premiu cât și din sumele adunate pentru toate etapele la care cei doi au participat.

Înainte de începerea filmărilor, Gabi Tamaș și Dan Alexa se arătau încântați de ocazia de a participa la acest show.

Gabriel Tamaș: „De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportiv, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu. Bineînțeles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo … emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!”

Dan Alexa: „Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de comfort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!”