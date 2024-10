Regulile de la care Raluca Bădulescu nu se abate niciodată. De ce nu își serbează ziua de naștere, nu poartă ceas și nu are niciodată portofel la ea

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe mondene din România. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă. Fosta jurată a emisiunii „Bravo, ai stil!” impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor. Vedeta nu a fost afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

Raluca Bădulescu are un stil vestimentar care nu poate fi trecut ușor cu vederea. Vedeta demonstrează cu fiecare apariție publică că este pasionată de modă și că adoră să experimenteze în această zonă.

Într-un interviu acordat recent, Raluca Bădulescu a vorbit deschis despre superstițiile pe care le are și motivele din spatele acestora.

„Nu am niciodată portofel, că dacă am portofel, n-o să mai am bani. Totul e azvârlit în geantă. Și nu port niciodată ceas. Am și damblaua asta cu ceasul, că am purtat doar… nu știu dacă au fost niște coincidențe sau am luat-o eu randeaua, dar de fiecare dată când am purtat ceas s-a întâmplat o situație… nu știu, a murit cineva, odată s-a întâmplat o chestie cu cățelul, de fiecare dată s-a întâmplat ceva. Și am concluzionat că eu nu mai port ceas niciodată.”, a spus Raluca Bădulescu.