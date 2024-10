Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere”

Radu Ștefan Bănică este discret când vine vorba de viața lui personală. Artistul și iubita lui, Ioana Văllimărescu, formează un cuplu de un an, dar au preferat să fie rezervați când vine vorba de apariții împreună. Cei doi au o relație la distanță, iar asta pentru că Ioana Văllimărescu este studentă la master la Universitatea de Arte din Londra. Tânăra a absolvit aceeași universitate, la secția Illustration and Visual Media.

Radu Ștefan Bănică a povestit recent cum s-a cunoscut cu Ioana Văllimărescu, dar și cum a început, de fapt, relația lor.

„Un an și… chiar! Ne știam de mai înainte, cu vreun an înainte să fim împreună. E o poveste destul de amuzantă. Aveam un prieten care o plăcea, dar îi era rușine să o abordeze, așa că am intrat eu în vorbă cu ea în numele lui. Iar când am mers cu el să o vadă, am cunoscut-o și eu. Nu s-a întâmplat nimic atunci, evident, fiindcă nu mi-am permis, dar am aflat ulterior că nici între ei nu a fost nimic. Și uite că, peste un an, după ce ni s-au tot intersectat drumurile, am ajuns să fim împreună”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!