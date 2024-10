Cum arată verigheta lui Theo Rose și ce detaliu au observat fanii. Artista și Anghel Damian s-au căsătorit în secret

Theo Rose a devenit mamă pentru prima dată în vara anului 2023. Artista și partenerul ei, Anghel Damian, au împreună un băiețel, pe Sasha Ioan. De atunci, viața celor doi s-a schimbat și adoră să petreacă timpul alături de fiul lor.

Theo Rose a dezvăluit că s-a căsătorit în secret cu Anghel Damian și a oferit primele detalii despre eveniment.

„El e cu mult peste bărbații de vârsta lui, pe care i-am întâlnit până acum. Ne-am căsătorit. A fost într-o duminică, ne-am luat nașii, părinții și frații, atât. Ne-am cununat la primărie și la biserică, a fost cea mai frumoasă nuntă la care am participat vreodată în viața mea. A fost foarte emoționant. Eu cânt foarte mult în ultima vreme, nu mai am energie și pentru petrecerea mea, așa că a fost ca un grătar în familie. A fost acum 3 săptămâni. Iar luna de miere va fi în ianuarie, probabil. Dar oricum, fără copil, nu plec. Vreau neapărat să fie copilul meu cu mine în vacanță”, a declarat Theo Rose pentru CANCAN.RO .

Deși nu a dat multe detalii despre data la care ea și Anghel Damian s-au căsătorit, fanii au observat că în postările făcute de Theo Rose pe 3 octombrie și 9 octombrie ea poartă verighetă. Vezi și tu în galeria de mai sus cum arată verigheta artistei.

Theo Rose se simte bucuroasă să fie alături de fiul ei, Sasha, în fiecare etapă. Artista a dezvăluit că băiețelul ei a început să vorbească de puțin timp, însă nu și-a putut da seama concret dacă a zis prima dată mama sau tata

Nici nu am putut să ne dăm seama. A zis ceva combinat. Și am zis: ok, nu o să știm niciodată, nu o să pot să scriu în jurnalul tău ce ai zis. Ai zis, e minunat! E vorbăreț, e cântăreț și e un spectacol. Îi place să fie înconjurat de mulți oameni și să se dea în spectacol în fața lor”, a spus Theo Rose pentru ciao.ro.