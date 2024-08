Anghel Damian, dezvăluiri neștiute despre copilăria sa și divorțul părinților lui: „N-am simțit real despărțirea”

Anghel Damian, unul dintre cei mai apreciați regizori de la noi, este recunoscut pentru discreția sa în ceea ce privește viața personală. Deși preferă să nu ofere prea multe detalii despre subiecte personale, recent a vorbit deschis într-un interviu pentru revista VIVA despre copilăria lui și cum l-a afectat divorțul părinților săi.

Cu toate că părinții lui au decis să divorțeze când Anghel Damian era copil, actorul povestește acum că nu a simțit niciodată distanța emoțională în familie, având o relație foarte bună cu ambii părinți, care au fost preocupați de creșterea și educația lui.

„Ai mei au rămas atât de apropiați și sunt și acum așa de buni prieteni, încât niciodată n-am simțit real despărțirea asta. Am fost și suntem o familie, ne pasă unii de alții, ne respectăm. Eu pe ei, ei pe mine și ei între ei. Nu simt despărțirea părinților mei ca pe o traumă, ba, mai mult, îmi aduc aminte că au fost extrem de delicați și grijulii ca, imediat după divorț, să îi simt mai prezenți ca niciodată în viața mea. Deși eram destul de mic, au reușit să îmi explice sensul despărțirii lor și să se poziționeze emoțional în armonie, atât în raportul dintre ei, cât și în relație cu mine.”

Totodată, Anghel Damian a dezvăluit și care sunt cele mai prețioase sfaturi pe care le-a primit de la cei care i-au dat viață. Actorul, care a moștenit pasiunea pentru cinematografie de la părinți, a declarat că puterea exemplului a avut cel mai mare impact în formarea lui și a încercat tot timpul să preia de la familie tot ce era mai bun.

„Cele mai importante lucruri pe care le-am învățat de la ei au venit prin puterea exemplului, n-au fost sfaturi sau lecții ‘teoretice’. Am fost foarte atent și am încercat să păstrez elemente din raportarea lor la viață și profesie, din dedicarea și generozitatea lor. Din multe puncte de vedere, ei îmi sunt exemplu și azi. Paradoxal însă, faptul că ei făceau parte din această breaslă m-a făcut să mă îndepărtez la început de ea. Dar cred că educația pe care mi-au oferit-o mi-a dat instrumentele necesare să fac această profesie și mi-a setat așteptările just în raport cu ceea ce a urmat.”