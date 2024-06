La ce proiect neașteptat a lucrat Alexia Eram. Creatoarea de conținut a făcut dezvăluiri despre viața ei profesională: „Mi se potrivește”

Alexia Eram se numără printre cele mai apreciate și cunoscute creatoare de conținut din România. Tânăra a reușit să câștige simpatia publicului de acasă și după ce a participat alături de fratele ei, Aris, în competiția America Express de la Antena 1.

Pe rețelele de socializare, Alexia Eram are tot felul de colaborări cu diverse brand-uri. Pe lângă activitatea ei din mediul online, creatoarea de conținut mai lucrează și la revista mamei sale, Andreea Esca, în calitate de fashion editor. Recent, Alexia Eram a dezvăluit faptul că a lucrat la un proiect surprinzător. Mai exact, ea a dublat un personaj din animația „Întors pe dos 2.”

„Sunt personajul Plictiseala din Întors pe dos 2. Este prima oară când particip la un asemenea proiect, la un dublaj și la un film, în general. Am fost la un casting, nu știam la ce să mă aștept. A trebuit să spun câteva lucruri, să dublez câteva replici ale personajului. Apoi am fost sunată că am fost acceptată la acest film.