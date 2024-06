Gina Pistol, anunț neașteptat cu privire la întoarcerea în televiziune: „Eu acum sunt pregătită să…”

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes „Chefi la cuțite” și „Asia Express”, Gina Pistol a decis la sfârșitul lunii februarie 2023 că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine.

De când a făcut anunțul care i-a întristat pe fani, multă lume s-a întrebat cu ce se ocupă acum Gina Pistol, în afara timpului dedicat creșterii fetiței sale. Prezentatoarea are o comunitate foarte strânsă de fani cu care interacționează frecvent și povestește despre momentele importante din viața ei. În mediul public au apărut chiar și speculații că vedeta ar urma să se alăture echipei de la postul rival, PRO TV.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre intenția de a reveni în televiziune.

„Corpul mi-a spus că este timpul să iau o pauză și cumva uitându-mă la copil și la familia pe care abia o formam așa, am considerat că este mai bine să stau acasă. E mai bine și pentru mine și pentru noi trei și mi-a făcut bine pauza asta. Acum să vedem. (…) Eu acum sunt pregătită să mă întorc. Mai trebuie să merg puțin la sală și la solar! Sunt pregătită să mă întorc!”, a povestit vedeta pentru Ciao.ro .

De altfel, Gina Pistol este și una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din România, astfel că este mereu implicată în campanii publicitare, de la produse pentru bebeluși, la produse cosmetice, de îngrijire personală sau piese vestimentare, campanii care îi aduc un venit considerabil.

Deși nu a dat mai multe detalii despre proiectele sale, Gina Pistol se declară foarte mulțumită de viața ei după retragerea din televiziune.

„Ideea este că mi se întâmplă foarte multe lucruri faine, o să vă povestesc eu despre ele. Încerc întâi să mi le așez așa, în cap, în suflet, în viață. Am o viață foarte agitată, dar mi se întâmplă foarte multe lucruri mișto. O să vă povestesc despre asta în curând. Până atunci sper că sunteți bine, sănătoși, sănătoase. Și eu sunt bine, sănătoasă. Cam atât de la mine”, a mai spus Gina Pistol pe InstaStory.

Într-un interviu acordat anul trecut, Gina Pistol a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să renunțe la televiziune.

„Lumea trebui să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva! Aveam nevoie de acest timp ca să mă refac, fiindcă îmi dispăruse o mare parte din energia care mă caracteriza. Și atunci, s-a dovedit că asta era singura soluție căreia trebuia să-i dau credit. Ceea ce s-a și întâmplat!”, a precizat Gina Pistol pentru CANCAN.RO.