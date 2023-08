Gina Pistol, mărturisire neașteptată despre Delia: "Îmi place foarte mult cum..."

Gina Pistol a făcut o serie de confesiuni pe rețelele de socializare care au reușit să surprindă pe toată lumea. Vedeta a vorbit, printre altele, și despre Delia. Ce anume a mărturisit prezentatoare?

Pe contul ei personal de Instagram, Gina Pistol le povestește fanilor mai multe amănunte despre viața ei. Recent, vedeta a menționat-o pe INNA, iar declarația care a luat prin surprindere are legătură cu Delia. Prezentatoarea le-a complimentat pe cele două artiste pentru felul în care se mențin în formă.

Delia reușește cu fiecare ocazie să-și surprindă fanii. Fie că e vorba de look-uri extravagante sau colaborări muzicale neașteptate, artista a cucerit mereu inimile oamenilor și este una dintre cele mai apreciate cântărețe din industria muzicală românească.

Foarte mulți dintre fanii Deliei se întreabă dacă artista a apelat acum până la operațiile estetice. În cadrul unui clip publicat pe TikTok, vedeta a abordat subiectul acesta. Cântăreața a povestit și ce intervenție ar vrea să își facă, însă a recunoscut că îi este frică.

„Mie botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști', a declarat Delia pe contul ei personal de TikTok.