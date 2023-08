Nicole Cherry, declarații emoționante despre rolul de mamă: „Îmi doresc pentru Anastasia ce o face pe ea fericită”

La vârsta de 24 de ani, Nicole Cherry este o mamă tânără și frumoasă, care se declară o norocoasă pentru familia pe care o are.

Nicole Cherry se află într-una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, fiind mama unei fetițe superbe. Pe măsură ce fiica ei crește într-un ritm rapid și lucrurile se schimbă în fiecare zi, cântăreața împărtășește experiențele sale din noul rol de mamă. Concurenta de la „Te cunosc de undeva” se bucură de fiecare clipă petrecută alături de Anastasia.

Nicole Cherry este o figură cunoscută încă din adolescență, când, la doar 14 ani, a cucerit industria muzicală din România. Piesa Memories a rămas în amintirea tuturor. Cu trecerea anilor, Nicole Cherry s-a dezvoltat și a evoluat constant, ajungând să aibă acum o familie superbă, de care se bucură în fiecare zi. Artista a împărtășit cum se descurcă în calitate de mamă, având în vedere că trebuie să îmbine și o carieră profesională de succes.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!”, a declarat Nicole Cherry în interviul acordat publicației Adevărul.