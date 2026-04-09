Regina Letizia a Spaniei a atras atenția printr-o ținută care amintește de perioada în care era Prințesa de Asturias.

Regina Letizia a Spaniei recreează o ținută iconică din 2004, purtată înainte de nuntă

După încheierea sărbătorilor de Paște, perioadă în care publicul a avut parte și de o apariție surpriză a reginei Letizia Ortiz la o procesiune de Vinerea Mare din cartierul Carabanchel din Madrid, agenda oficială a familiei regale a revenit la ritmul obișnuit.

Regina Letizia a Spaniei, apariție elegantă

La evenimentul solemn de săptămâna trecută, Regina Letizia a Spaniei a fost însoțită de soțul său, Regele Felipe al VI-lea, și de cele două fiice ale lor, Prințesa Leonor, în vârstă de 20 de ani, și Infanta Sofía, în vârstă de 18 ani. Cu această ocazie, Letizia a adoptat un stil sobru și discret, diferit de alegerile sale obișnuite de primăvară, renunțând la ținutele colorate și imprimeuri în favoarea unui palton negru și a unei eșarfe asortate.

În schimb, apariția recentă a marcat o revenire la estetica clasică de sezon. Într-o zi caldă, dar ploioasă, în capitala Spaniei, Regina Letizia a participat la celebrarea a 10 ani de la lansarea programului „Talento Joven” (Tinerii Talentați), eveniment organizat la sediul Camerei de Comerț din Madrid.

Primul costum al primăverii pentru Regina Letizia a Spaniei

Prin această apariție, Regina Letizia a confirmat că ținutele formate din două piese rămân o alegere de bază în garderoba sa de primăvară. Mai mult, acesta este primul costum complet cu pantaloni pe care îl poartă de la începutul sezonului.

În ultimele sale apariții publice, stilul său a fost mai variat. Pe 20 martie, a ales o rochie elegantă din tweed alb pentru o vizită la Papă, iar pe 25 martie a purtat un ansamblu cu jachetă și fustă brodate, cu ocazia întâlnirii cu președintele Senegalului. O zi mai târziu, a revenit la combinații separate, purtând o jachetă albastră din tweed cu pantaloni negri, la Palatul Zarzuela. De altfel, ultima dată când a purtat un costum clasic din două piese a fost pe 13 martie, la Alcalá de Henares, unde a ales un costum gri de la Zara pentru ceremonia de absolvire a unui master în jurnalism internațional.

Un omagiu adus perioadei „Prințesa de Asturias”

Ținuta atrage atenția și prin formula stilistică aleasă, care pare să trimită la perioada în care Letizia era Prințesă de Asturias. Pentru a echilibra liniile rigide ale costumului, aceasta a optat pentru un top floral, viu colorat, perfect pentru primăvară.

Această combinație, un costum în tonuri neutre completat de o bluză colorată sau cu imprimeu, amintește de primele sale apariții în cadrul familiei regale. Era, de altfel, un stil definitoriu încă din perioada în care era logodnica prințului Felipe. Un exemplu notabil datează din 17 mai 2004, când s-a întâlnit cu fostul premier José Luis Rodríguez Zapatero, cu doar câteva zile înainte de nunta regală. Pentru a completa ținuta, stilata Letizia Ortiz a ales accesorii în tonuri de maro intens: un clutch cu efect de piele de crocodil și o pereche de pantofi cu toc gros, model „Babies”, de la brandul francez Sézane.

Foto: Arhiva ELLE

