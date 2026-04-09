Adelina Pestrițu, imagini spectaculoase din vacanță. Vedeta a ales o destinație exotică

Adelina Pestrițu și-a surprins fanii cu imagini din vacanța recentă, în care se bucură de peisaje spectaculoase și de o cazare de lux. Vedeta nu a dezvăluit exact destinația, dar clima caldă și atmosfera relaxantă au atras imediat atenția celor care o urmăresc pe Instagram.

În postările sale, Adelina a publicat imagini din hotelul de lux pe care ea și soțul ei l-au ales, cât și cu peisajele spectaculoase de la apus.

„Eu am vrut să stau acasă, dar la analize mi-a ieșit un deficit de vitamina D.”, a scris ea. Mesajul a venit alături de fotografii în care apar plaje însorite, piscine elegante și priveliști de vis, toate sugerând o vacanță de relaxare totală.

Fanii au reacționat imediat cu comentarii, admirând peisajele de care se bucura și de momentele de răsfăț.

Recent, Adelina Pestrițu a dezvăluit că ea și Virgil Șteblea au sărbătorit nouă ani de relație. Creatoarea de conținut a dezvăluit că povestea lor de dragoste nu este una perfectă și că, la fel ca alte cupluri, și ei întâmpină la rândul lor diverse tensiuni.

„După 9 ani împreună, iubirea a învins tot: certurile pentru cine a lăsat farfuria în chiuvetă, cine stinge ultimul luminile în casă și cine a uitat să scoată hainele din mașina de spălat. Și totuși, ne alegem în fiecare zi… obosiți, încăpățânați și perfect imperfecți.

Relația noastră nu este despre cât de perfecți suntem (pentru că nu suntem) e despre cine vorbește primul după o ceartă cruntă. Glumesc! E despre cine pe cine a călcat pe picior în biserică acum 8 ani.

Nu-mi iese, mai bine mă las păgubașă pentru că gura păcătosului adevăr grăiește și nu-mi place să las dovezi că certuri sigur vor mai fi.

La mulți ani, nouă!”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu, însă recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să nu mai colaboreze pe plan profesional.

„Sunt atât de prinsă cu ceea ce am de făcut pentru proiectele mele, activitățile cu copilul și programul de zi cu zi, încât nu prea mai am când să mă implic și în alte afaceri. Momentan îmi aduce destul de multe satisfacții cea pe care o am în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, personal îmi place să mă dedic întru totul business-ului pe care îl dezvolt și n-aș putea fizic, în acest moment, să mă împart în mai multe, cât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a povestit Adelina pentru VIVA!

Citește și:

Ce părere are Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Când mă vede în situații dificile…'

