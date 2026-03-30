Ce părere are Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Când mă vede în situații dificile…”

Irina Fodor a vorbit despre cum se descurcă soțul ei pe durata celor două luni cât ea filmează pentru Asia Express.

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Irina Fodor a plecat la filmările Asia Express

Irina Fodor își va relua în curând rolul de prezentatoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Irina Fodor se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă. În urmă cu câteva zile, prezentatoarea a plecat la filmările noului sezon.

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit despre cum se descurcă soțul ei pe durata celor două luni cât ea filmează pentru Asia Express.

„Răzvan e puternic, dar știu că emoțiile îl copleșesc când mă vede în situații dificile, mai ales că atunci l-am sunat să îi povestesc ce se întâmplă și nu i-a fost deloc ușor să se țină tare și să mă încurajeze pe mine, în condițiile în care era la mii de kilometri distanță și nu avea nicio modalitate să mă ajute concret sau să fie lângă mine, altfel decât prin telefon. Iar părinții mei… cred că doar dacă aș prezenta o emisiune în care stau pe canapea ar fi liniștiți cu adevărat. (râde) Îmi amintesc foarte clar episodul din Columbia cu Cleopatra Stratan și Edward Sanda – a fost un moment greu pentru toți. Acasă s-a trăit cu sufletul la gură”, a povestit Irina Fodor pentru VIVA!.

Irina Fodor a mărturisit că nu s-a întâmplat niciodată ca soțul ei să îi sugereze să renunțe la acest proiect, chiar dacă acest lucru înseamnă absența ei îndelungată de acasă.

„Niciodată. Tot timpul mă întreabă dacă sunt bine, dacă mai pot, îmi ia pulsul’, cum s-ar zice, dar nu s-a pus problema să îmi spună așa ceva, chiar dacă eu știu cât de complicat e pentru el să se ocupe singur de toate timp de două luni. Am trecut și eu prin asta când a fost plecat și nu a fost deloc ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Spre deosebire de alți ani, Irina Fodor nu va fi vizitată, la finalul sezonului, de soțul și fiica ei, însă motivul este unul bineîntemeiat.

„Diana este în clasa a VIII-a, dă Evaluarea Națională, este și ea în focuri, are emoții cât casă (…) Anul ăsta nu vor putea să ajungă din această cauză, dar ce mă bucur este că mai prind cu ea câteva săptămâni înainte de examen, am timp să o încurajez, să fiu lângă ea. Mi-a și spus că nu ar fi simțit nevoia să plece acum, că nu s-ar fi putut relaxa total”, a spus prezentatoarea TV, citată de Spynews.ro.

Ce vedete participă la Asia Express 2026

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality‑show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n‑a mai fost.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne — de la oraşe extrem de dezvoltate la soluţii high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiţia şi inovaţia se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

