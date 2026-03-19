Anunț OFICIAL: În ce țări se va desfășura Asia Express, sezonul 9. Concurenții vor merge pe „Drumul Mătăsii”

Asia Express este una dintre cele mai urmărite și apreciate emisiuni de la Antena 1 care, sezon după sezon, aduce un număr impresionant de telespectatori în fața micilor ecrane.

Asia Express 2026 – „Drumul Mătăsii”

Antena 1 a anunțat oficial în ce țări urmează să se desfășoare sezonul 9 al emisiunii Asia Express.

Prin intermediul edițiilor anterioare ale show-ului Asia Express, fanii au avut ocazia să călătorească în țări exotice, să admire peisaje de vis și să cunoască tradiții și obiceiuri locale. Poate și din acest motiv, interesul este foarte mare atunci când vine vorba despre țările în care ar urma să se filmeze noul sezon Asia Express.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

România este a doua țară din lume care va descoperi China prin intermediul celor nouă echipe din această cursă. Opt etape din acest traseu vor fi dedicate acestei țări, care are atât de multe lucruri de oferit!

Provocările sezonului nouă vor și mai neaşteptate pe această rută: concurenţii nu se vor confrunta doar cu tradiţii şi probe clasice, nu vor face cunoștință doar cu peisaje idilice și tradiții de demult, ci vor fi puși și în fața unor sisteme ultra moderne — de la oraşe extrem de dezvoltate la soluţii high tech, care vor ridica semne de întrebare din foarte multe puncte de vedere. Va fi despre adaptabilitatea într o lume în care tradiţia şi inovaţia se intersectează la tot pasul.

Asia Express sezonul 9 — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel.

Care ar fi prima echipă confirmată la Asia Express

Recent, sursele Gazetei Sporturilor au dezvăluit și cine îi va fi partener lui Torje în aventura din Asia Express 2026. Conform publicației, alegerea a căzut pe Alin Alexuc, fost luptător de lupte greco-romane și sportiv cu o carieră impresionantă.

Alin Alexuc aduce cu el o experiență impresionantă pe plan internațional: a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice – Londra (2012), Rio de Janeiro (2016), Tokyo (2021) și Paris (2024) – și a cucerit mai multe medalii la competiții mondiale și europene. Printre cele mai notabile performanțe se numără bronzul la Campionatele Mondiale de Juniori de la Budapesta (2009), bronzul la Campionatele Mondiale Universitare de la Pecs (2014), bronzul la Campionatele Europene de la Kaspiysk (2018) și București (2019), aurul la Campionatele Europene de la Roma (2020) și bronzul la Campionatele Mondiale de la Belgrad (2022), toate la stilul greco-roman, pe diverse categorii de greutate.

Pe de altă parte, Gabriel Torje vine în competiție cu un palmares la fel de impresionant în fotbal. Cu 57 de selecții pentru echipa națională a României, Torje a câștigat campionatul intern cu Farul Constanța și a evoluat în cariera sa și în Spania, Turcia și Italia. Cele mai multe meciuri pentru un club le are la Dinamo București, unde a strâns peste 130 de apariții și 25 de goluri marcate.

