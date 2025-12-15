Anda Adam și soțul ei, declarații despre experiența Asia Express. La ce reality show își doresc să mai participe: „Nu prea spunem noi nu provocărilor”

Anda Adam și soțul său, Joseph Adam, se numără printre cuplurile curajoase care au acceptat provocarea celui de-al optulea sezon Asia Express. Noua ediție a competiției difuzate de Antena 1 îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, oferindu-le trasee spectaculoase, dar și probe extrem de dificile.

Anda Adam și soțul ei vor să mai participe la un reality show

Pe toată perioada cât au participat la Asia Express 2025, Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, și-au arătat nemulțumirea față de cum decurg filmările, dar și cu privire la comportamentul altor echipe concurente.

Cei doi au fost protagoniștii a mai multe momente controversate și și-au exprimat deschis dezamăgirea față de cele petrecute pe durata show-ului și se pare că acest lucru s-a întâmplat și după difuzarea emisiunii.

„Un an înfometat, evident dacă am fost la Asia Express. Sperăm că în 2026 să nu mai avem astfel de evenimente”, a declarat Joseph Adam pentru Cancan.ro.

Cu toate acestea, cei doi spun că și-ar dori să participe la emisiunea Power Couple.

„Noi suntem destul de puternici, așa nu prea spunem noi nu provocărilor. Cât despre Power Couple discuțiile au fost în direcție oricum înainte de Asia Express. Pentru că noi ne bucurăm că oamenii ne percep așa, ca un cuplu puternic. Pentru că ăsta e numele emisiunii, de fapt. Dar nu putem să vă spunem ceva foarte concret acum. Vedem în anul ce vine”, a spus Anda Adam în același interviu.

Anda Adam, despre momentele controversate de la Asia Express 2025

Anda Adam a declarat că, încă de la începutul emisiunii, ea și soțul ei au fost marginalizați și nu au fost incluși în alianțele care s-au făcut între echipele concurente.

„Ce am observat, de la început, e că erau deja făcute niște bisericuțe. De la bun început am văzut că erau pe cumetrii. (…) Noi eram singurii rămași pe dinafară. Varianta ușoară de ales pentru votare clar eram noi. A fost mișto experiența, ceva ce nu poți cumpăra cu toți banii din lume. Nu conta, noi eram relaxați pe subiectul ăsta. După care au început, pe spiritul ăsta competițional, tot felul de înțepături. Probleme tehnice, comentarii deplasate în momente nepotrivite, lucruri care îți dau rău”, a povestit artista în podcastul lui Bursucu.

Anda Adam a fost întrebată și despre fraza memorabilă „Eu sunt cea mai vedetă de aici” pe care a spus-o în timpul emisiunii.

„Asta e o chestie pe care, sinceră să fiu, nu am spus-o așa. Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli pe parcursul competiției. E o producție foarte grea. E ceva fenomenal. (…) A fost o frază pe care am discutat-o, în afara camerelor, cu producția, dar având o lavalieră. Discuția a fost de altă conjunctură. Nu am făcut afirmația asta în sensul că sunt o infatuată, vedeta vedetelor. În sensul că – am văzut că la unii se aplicau niște lucruri, la noi, nu se aplicau. (…) Discuția a fost cu producția, ca să mă justific. Am zis: ‘Pentru noi totul trebuie să fie mereu mult mai greu, cu probleme. Oare vreți să ne ducem acasă mai repede?’. De aici a pornit fraza aia. Din câte știu eu, sunt artistul cu cea mai mare expunere. Sunt cea mai veche în industrie. Asta a fost discuția”, s-a justificat artista.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro