Regina Rania a Iordaniei, apariție elegantă într-un nou portret de familie. Cât costă rochia aleasă de monarh

Regina Rania a Iordaniei a făcut o alegere elegantă pentru portretul de familie care marhează finalul anului 2025.

Regina Rania a Iordaniei a publicat un nou portret de familie impresionant, cu ocazia finalului anului 2025. Îmbrăcați în tonuri delicate de albastru deschis și verde salvie, trei generații ale familiei regale iordaniene apar într-o ipostază relaxată, zâmbind, râzând și îmbrățișându-se în fața reședinței lor din Amman, Al-Maquar.

Regina Rania a Iordaniei, apariție elegantă

Fotografia modernă, care a strâns peste jumătate de milion de aprecieri în doar 24 de ore, este însoțită de un mesaj optimist.

„Fie ca legăturile de familie și iubirea să continue să crească în anul care urmează.”

În imagine, Regina Rania, în vârstă de 55 de ani, apare alături de soțul ei, Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, 63 de ani, de cei patru copii ai cuplului regal, moștenitorul tronului, Prințul moștenitor Hussein (31 de ani), prințesa Iman (29 de ani), Prințesa Salma (25 de ani) și Prințul Hashem (20 de ani), precum și de cei doi nepoți.

De asemenea, sunt prezenți Prințesa Rajwa Al Hussein, soția prințului moștenitor Hussein, în vârstă de 31 de ani, și Jameel Alexander Thermiotis, soțul Prințesei Salma, tot de 31 de ani.

Cea de-a treia generație a familiei regale este reprezentată de fiica de un an a cuplului Hussein–Rajwa, Prințesa Iman, surprinsă în brațele bunicii sale, Regina Rania, precum și de fiica de zece luni a Prințesei Salma și a lui Jameel, micuța Amina, purtată în brațe de bunicul ei, Regele Abdullah.

Regina Rania a arătat impecabil într-o rochie midi verde pal, cu mâneci scurte, semnată de designerul newyorkez Oscar de la Renta, piesă care se vinde la prețul de 2.430 de lire sterline, accesorizată cu pantofi cu vârf ascuțit în aceeași nuanță.

Fiicele sale, care îi seamănă izbitor, alături de prințesa Rajwa, au purtat, la rândul lor, ținute în tonuri de verde salvie, deși Salma a ales o fustă plisată bleu și pantofi albi, în locul unui outfit complet verde. Bărbații din fotografie, Regele Abdullah, fiii săi Hussein și Hashem, precum și ginerele Jameel, poartă cămăși albastre cu mânecile suflecate și pantaloni chino.

Cele două fetițe apar îmbrăcate în nuanțe delicate de roz și piersică. Imaginea a fost publicată sâmbătă, 13 decembrie, atât pe contul oficial de Instagram al reginei Rania, cât și pe cel al Curții Regale Hașemite.

La mijlocul acestui an, Rania a ales o paletă cromatică similară, în tonuri de verde salvie, pentru un portret lansat cu ocazia împlinirii a 55 de ani, pe 31 august. În acea fotografie, Regina a arătat radiantă într-o imagine mai relaxată decât portretele sale tradiționale anterioare. Regina Rania a purtat o rochie maxi cu guler înalt și mâneci ample, adoptând o postură lejeră, aproape spontană, privind peste umăr către cameră.

Fotografia a fost realizată în aer liber, lângă o clădire cu arcade, plante în ghivece și mozaicuri decorative. Machiajul a fost unul discret, cu un ten proaspăt, blush roz și buze într-o nuanță delicată de fructe de pădure. Regina Rania a ales accesorii minimaliste, completând ținuta cu o pereche de cercei clasici tip cerc, din argint.

Cu ocazia aniversării sale, mai mulți membri ai familiei regale iordaniene, inclusiv fiul său cel mare, Hussein, i-au adus omagii pe Instagram.

foto: Arhiva ELLE

