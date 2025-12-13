5 motive pentru care să investești într-o geantă de culoare neutră

Alege cea mai versatilă geantă în care merită să investești și care nu se va demoda niciodată!

  de ELLE
Femeile au o legătură specială cu accesoriile în general, dar în special cu gențile. Atunci când decid să își achiziționeze o geantă, ele încep un research foarte amănunțit pe toată piața. Am dreptate?

Mie, de exemplu, îmi trebuie cel puțin două săptămâni până decid să îmi cumpăr o geantă. Întâi fac o primă selecție, apoi o a doua selecție și tot așa până rămâne un singur model în „concurs”. Ei bine, ultima fază înainte de a mă hotărî, este să observ dacă geanta aleasă își face loc în mintea mea câteva zile bune. Și dacă da, gata, am decis pe loc, este a mea! Iar ultima mea achiziție importantă a fost chiar o geantă bej, pe care o ador și care se potrivește cu absolut toate piesele din garderoba mea.

Iată cele cinci motive pentru care merită să investești într-o geantă de culoare neutră:

1. O geantă bej, gri sau maro este mult mai versatilă ca orice geantă neagră. Se potrivește la fel de bine cu ținutele închise la culoare, dar și cu cele ultra light, de vară.

2. Gențile bej pot fi oricât de mari și tot vor arăta stylish! Iar dacă ești o adevărată fashionista, atunci ascunzi în geanta ta XXL bej, un plic în aceeași nuanță pe care îl scoți doar seara la iveală.

3. Un look total bej (look care este mereu uber cool) poate fi completat perfect de o geantă statement, tot bej. Renunță la alte accesorii și lasă geanta să-și intre în rol și să se facă remarcată.

4. Nu te teme că o geantă deschisă la culoare se va murdări, orice lucru purtat capătă o patină naturală care dă acelui obiect personalitate.

5. Geanta într-o culoare neutră poate fi purtată z ide zi! Pentru mine cel puțin este un „chin” să îmi schimb geanta zilnic. Așa că am purtat geanta mea bej toată toamna cu paltoanele mele bej sau negre iar acum aștept primăvara să o port cu un total look din denim, blazere în carouri sau pur și simplu un T-shirt alb și o pereche de chinos.

Piesele și accesoriile esențiale pentru un styling mereu actual

Foto: Instagram, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Zalando desemnează finaliștii pentru Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO și Milk of Lime
Zalando desemnează finaliștii pentru Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO și Milk of Lime
Fashion

Zalando își reafirmă angajamentul de a susține designul emergent la cea de-a patra ediție a Zalando Visionary Award, selectând Institution, KYLE HO și Milk of Lime drept finaliștii anului 2026.

Cum să-ți compui cea mai cool ținută casual
Cum să-ți compui cea mai cool ținută casual
Fashion

Blazerul alb, structurat, este o piesă extrem de versatilă – poartă-l cu jeans, un tricou relaxat și pantofi sport – vei avea cea mai cool ținută casual.

Piesele și accesoriile esențiale pentru un styling mereu actual
Piesele și accesoriile esențiale pentru un styling mereu actual
Fashion

Cu o pereche de pantaloni cargo, o cămașă din denim și niște pantofi sport albi, clasici, poți face un styling mereu actual, ce poate fi ușor schimbat în funcție de accesorizare.

