Piesele și accesoriile esențiale pentru un styling mereu actual

Cu o pereche de pantaloni cargo, o cămașă din denim și niște pantofi sport albi, clasici, poți face un styling mereu actual, ce poate fi ușor schimbat în funcție de accesorizare.
Poți înlocui trenciul cu o jachetă scurtă, de inspirație biker & poți adăuga accesorii sezoniere, din rafie, în funcție de destinație.
Foto: Profimedia, PR
