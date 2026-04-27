Style, Explained: stilul Innei, sub lupă

Stilul Innei e deja unul recognoscibil, dar cu siguranță nu știi care sunt piesele ei esențiale, ce o reprezintă cu adevărat și ce sfaturi are, lecții căpătate din experiența proprie.

  de ELLE.ro
Style, Explained: stilul Innei, sub lupă

Stilul Innei a fost punctul central al primei ediții a noului show ELLE Style, Explained, găzduit de Domnica Mărgescu, directoarea de modă a revistei ELLE. Citește mai departe ce a dezvăluit artista despre viața și stilul său în lumina reflectoarelor, dar și dincolo de acestea, ce sfaturi are pentru cele care încă își caută stilul și ce piese îi sunt absolut esențiale în această etapă a vieții sale.

„Îmi place să fiu în pas cu moda. Îmi place expresia asta. Îmi place să urmez trend-urile, dar în viața mea de zi cu zi îmi place să fiu minimalistă. Poate cu un element avangardist, pe care să-l observe doar cunoscătorii.”, a declarat Inna.

Stilul Innei se bazează, ca mai al tuturor celor care și-au regăsit o estetică particulară, cu care să se confunde de-a dreptul, pe câteva piese (sau tipuri de piese) elementare, pe care le poartă în nesfârșite combinații.

„Una dintre ele este pe mine.”, a mărturisit cântăreața. „Am început să apreciez foarte mult The Baby Blue Shirt. În călătoriile mele din ultimii doi ani de zile, mi-am dat seama că cea mai folosită este această cămașă. Mă rog, nu asta neapărat, dar o cămașă bleu care o combin în fel și chip. (…) Mi-a fost foarte greu să aduc doar piesele astea. Am renunțat cu greu la celelalte, dar le-am ales pe câteva dintre ele să aibă o legătură chiar și între noi două, dacă vorbim de piesa asta, pe care am cumpărat-o împreună. Și pe care am purtat-o la una dintre edițiile ELLE Style Awards. Și pe scenă, foarte mult. Da, și la ediția Vocea României Junior.”, a povestit aceasta despre un blazer Alexander McQueen roșu, o piesă spectaculoasă, inspirată parțial din estetica militară a altor secole, a cărui parte din spate amintește de un frac, dar care se prelungește până la pământ.

La fel de reprezentativă pentru stilul Innei este și jacheta din piele – artista a adus în studioul ELLE una cu ținte.

Este o jachetă Burberry. (…) Pe vremea aia nu purtam oversized. Și atunci când am fost să o cumpăr, cea mai mică mărime de la Burberry nu îmi era pe plac. Și atunci a trebuit să o facă custom-made. Și a fost foarte drăguț. De la Burberry din Paris am cumpărat-o. Și am purtat-o chiar și la ELLE Style Awards, again. Și în multe shooting-uri, pe scenă, o port de fiecare dată când vreau să fiu simplă și punk. Mi-a plăcut foarte, foarte mult cum e lucrată această jachetă.”

O altă piesă reprezentativă pentru stilul Innei este „The Dolce & Gabbana Body, pe care, de fiecare dată când îl port, fanii mei sunt în extaz. Lor li se pare că cel mai potrivit stil pentru mine este acesta sexy și clasic.” Artista a povestit și despre colecția sa de pantofi tip Tabi, un stil japonez de încălțări de lucru popularizate în restul lumii de multiplele interpretări realizate de Maison Margiela, dar și despre cizmele realizate de designerul român Ancuța Sarca, pe care le-a purtat cu ocazia show-ului Style, Explained.

„Le-am comandat de pe net după o călătorie pe care am avut-o în Seul, la un magazin de genul Aparterre (concept store din București, n.red), așa, foarte exclusivist, cu lucruri minimaliste, dar totuși avangardist. Și erau niște creații Ancuta Sarca, creatoarea este româncă, îmi plac foarte mult, sunt foarte comode și spun foarte mult despre stilul meu.”

Pe lista de piese esențiale pentru stilul Innei, a povestit aceasta, se numără cămășile, fie albe, fie bleu sau roz, dar și sacoul negru supradimensionat, dar cu o croială clasică. Artista apreciază foarte tare și trenciurile, dar, spune ea, pentru că își petrece mult timp călătorind, esențială este și o geantă încăpătoare, „o poșetă, un tote bag care să fie comod, într-o culoare care să se potrivească, să o poți folosi în toată călătoria ta, indiferent de ținută, e binevenit și cred că cel mai folosit accesoriu din tot.”

De asemenea, ea a subliniat și că a învățat abia recent să se simtă confortabil cu purtarea bijuteriilor, dar a explicat și că „cel mai important lucru e să ai piese basic, cum ar fi un T-shirt, maiou, jeans, de o calitate foarte bună, să te simți bine în ele. Mie îmi place fashion-ul, îmi place să fiu stylish, îmi place să mă îmbrac întotdeauna pe scenă, la interviuri, la evenimente, dar mereu este bine să te simți confortabil, să reprezinți ținuta și ea să te reprezinte pe tine.”

Cât despre sfatul principal pe care îl are Inna pentru cei și cele care își doresc să aibă stil?

„Vreau să mă gândesc la mine când dau fashion advice, și la cum am făcut eu. Pentru că pot cel mai bine să dau un sfat în funcție de ce am experimentat. Trebuie să-ți alegi un stil pe care îl porți confortabil, în care poți să te miști, în care nu trebuie să te gândești, nu trebuie să fii very conscious de ce porți. Ah, port niște pantofi Gucci. Îți ia pur și simplu gândul de la ceea ce faci tu. În exemplul meu, e important să port ceva care să pune în evidență faptul că eu sunt cântăreață și că sunt pe scenă și că-mi cânt muzica mea. Cred că nu e OK să îți cumperi lucruri care te pot împiedica din a te simți tu mai presus decât ținuta pe care o porți.”

Foto: arhiva INNEI, arhiva ELLE, capturi video Style, Explained

