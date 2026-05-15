Casa Gucci: o poveste despre artizanat, seducție, drame și reinventări

Casa Gucci, fondată în 1921 la Florența, a devenit de mult sinonimă cu artizanatul italian de cea mai bună calitate. Care a fost parcursul care i-a adus această reputație?

Homepage  / Fashion / Generale
  de  ELLE.ro
Casa Gucci: o poveste despre artizanat, seducție, drame și reinventări

Casa Gucci nu are nevoie de multe introduceri. Orice ai crede despre iconicul brand italian, fie că îți place sau nu, este unul cu o asemenea anvergură încât și-a făcut loc printre cele mai recognoscibile mărci ale lumii. Însă a fost nevoie de un parcurs cel puțin interesant și de numeroase eșecuri, reveniri, reinventări și concepte pentru a ajunge aici.

Povestea brand-ului deținut în prezent de compania Kering începe în 1921, la Florența, unde Guccio Gucci deținea un magazin în care vindea valize importate. Decizia de a deschide propriul atelier pentru a realiza produse din piele, împreună că artizani locali talentați, s-a dovedit fericită. Afacerea a crescut rapid, și doar războiul părea să-i umbrească extinderea. Însă nu a fost să fie, deoarece pe măsură ce materia primă devenea din ce în ce mai greu de găsit, Gucci a avut inspirația de a lucra cu materiale la acea vreme puțin utilizate, precum rafia, lemnul sau inul. În aceeași perioadă, familia Gucci, care își dedica în întregime timpul afacerii, a conceput motivul clasic, de romb, care se regăsește și astăzi pe unele dintre piese, dar și o tehnică aparte de a prelucra materialele; iar în 1937 apărea prima colecție de poșete.

Aldo a fost cel care și-a convins tatăl că e necesar pentru casa Gucci să deschidă un magazin și la Roma și să extindă produsele către game de mănuși, portofele și tot felul de alte accesorii indispensabile unei garderobe moderne. După război, cu lecțiile penuriei învățate deja și pentru că materialele erau în continuare rare, Gucci a venit cu o inovație: geanta cu mânere din bambus, care avea să facă istorie. La doar câțiva ani au lansat și celebrii mocasini, și au urmat cureaua cu catarama în forma logo-ului deja celebru, eșarfa Flora, dedicată lui Grace Kelly, geanta Jackie, inspirată de Jackie Kennedy. Sloganul care a ajuns să întruchipeze crezul mărcii: Îți amintești calitatea mult după ce ai uitat prețul, vine din aceeași perioadă. Iar la finele iconicilor ani 60, Gucci s-a aventurat dincolo de lumea marochinăriei, lansând linii de îmbrăcăminte.

Cu un succes comercial fantastic și magazine în întreaga lume, părea că cerul e limita pentru numele, brand-ul și casa Gucci, însă nu a fost să fie. O serie de întâmplări dramatice aveau să marcheze următorul deceniu, de la încercări de preluare ostilă, conflicte în familie și până la asasinarea lui Maurizio Gucci, pusă la cale de fosta sa soție, Patrizia Reggiani, episod care a constituit recent subiectul unui film.

Gucci toamnă/iarnă 2019, Alessandro Michele

Culmea, un designer a fost cel care a ajutat la revenirea în forță a brand-ului. Numit director creativ în 1994, Tom Ford s-a familiarizat cu istoria brand-ului și a produs, încă din primul sezon, o colecție ce avea să redefinească estetica Gucci. Senzualitatea în exces, de la croiurile hainelor la imaginile de promovare, combinată cu calitatea pentru care era cunoscut brand-ul, s-a dovedit a fi pariul riscant, dar câștigător. Popularitatea brand-ului a crescut iar, dar avea să urmeze un alt conflict legat de business.

După luminoasa eră Tom Ford, a fost rândul Alessandrei Facchinetti și Fridei Giannini să își încerce norocul ca designeri, fără să atingă, însă, răsunătorul succes al acestuia. De-abia mult mai târziu, odată cu numirea lui Alessandro Michele ca director creativ, în 2015, casa Gucci a avut parte de o nouă revenire în forță. Estetica lui Michele, sofisticată, dar mai degrabă intelectuală, nu avea nimic în comun cu viziunea lui Ford. Însă vibe-ul androgin al hainelor s-a potrivit perfect vremurilor, la fel și perspectiva colorată, maximalistă, a designerului care a reimaginat brand-ul istoric pentru clientul contemporan.

Despre toate astea și multe altele poți afla mai multe din volumul Gucci din seria Legendele modei, disponibil pe colectii.libertatea.ro.

Citește și:
Dior la Hollywood: celebrități de prim rang au aplaudat prima colecție cruise a lui Jonathan Anderson

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum

Recomandari
Gențile burgundy, cel mai cool accesoriu al sezonului
Fashion
Gențile burgundy, cel mai cool accesoriu al sezonului
Editorial fashion: Genul nu e o croială
Fashion
Editorial fashion: Genul nu e o croială
Fashion Trend: Cei mai cool ochelari ai sezonului
Fashion
Fashion Trend: Cei mai cool ochelari ai sezonului
Editorial fashion: Hidden in plain sight
Fashion
Editorial fashion: Hidden in plain sight
Cum să îți compui cele mai trendy & delicate ținute de zi
Fashion
Cum să îți compui cele mai trendy & delicate ținute de zi
Dior, casa visurilor
Fashion
Dior, casa visurilor
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Publicitate
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce s-a calificat în finala Eurovision Song Contest 2026: „Promit”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Conchita Wurst, transformare neașteptată de look. Cum arată „femeia cu barbă” care a câștigat Eurovision 2014
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Andreea Ibacka a publicat un mesaj cu subînțeles înainte să se afle de divorț. Care au fost semnele
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la eveniment
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
„Am ascultat cu atenție piesa Alexandrei. Toți împăiații care își dau cu părerea...” Elena Cârstea, reacție virală despre melodia care reprezintă România la Eurovision
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
Sărutul care confirmă tot! Nu mai e nevoie de vreo declarație oficială, acum e clar!! Cum au fost surprinși în public / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Fast și ținute cu mesaj pe plajă: ce au purtat starurile la prezentarea colecției Chanel Cruise
Fast și ținute cu mesaj pe plajă: ce au purtat starurile la prezentarea colecției Chanel Cruise
Fashion

Prezentarea colecției Chanel Cruise la Biarritz, locul nașterii brand-ului, a adunat pe plajă o sumedenie de staruri chic, purtând cele mai spectaculoase ținute imaginate de Matthieu Blazy.

+ Mai multe
Stilul lui Minelli, descifrat la Style, Explained
Stilul lui Minelli, descifrat la Style, Explained
Fashion

Stilul lui Minelli este casual, dar mereu cu un element atipic, chiar glam. Artista a vorbit despre acest subiect la Style, Explained.

+ Mai multe
Style, Explained: stilul Innei, sub lupă
Style, Explained: stilul Innei, sub lupă
Fashion

Stilul Innei e deja unul recognoscibil, dar cu siguranță nu știi care sunt piesele ei esențiale, ce o reprezintă cu adevărat și ce sfaturi are, lecții căpătate din experiența proprie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC