Candice King a devenit mamă pentru a treia oară! Actrița din „The Vampire Diaries” a născut un băiețel și a publicat prima imagine cu bebelușul

Candice King, actrița cunoscută din serialul The Vampire Diaries, în vârstă de 39 de ani, a devenit mamă pentru a treia oară și a întâmpinat primul ei copil alături de logodnicul său, Steven Krueger. Vedeta a anunțat vestea fericită pe Instagram.

Cei doi au devenit părinții unui băiețel, pe nume Arlo Dominic Krueger, care s-a născut duminică, 3 mai 2026, la ora 14:56. În postarea publicată pe rețeaua socială, Candice King a oferit și o imagine discretă cu micuțul, surprins ținând degetul unuia dintre părinți.

„Bine ai venit pe lume, băiețelul nostru dulce… Arlo Dominic Krueger”, a scris actrița. „Născut pe 3 mai 2026, la ora 14:56. Suntem atât de îndrăgostiți.”

Candice King, care și-a anunțat logodna cu Steven Krueger în luna mai a anului trecut, mai are două fiice, Florence și Josephine, din mariajul anterior cu Joe King, chitaristul trupei The Fray.

Cuplul a dezvăluit pentru prima dată că urmează să aibă un copil împreună în luna decembrie, într-un interviu exclusiv pentru revista PEOPLE, în timp ce se aflau într-o vacanță în Aruba, înainte de venirea pe lume a bebelușului.

La acel moment, actrița spunea că a fost o experiență extrem de frumoasă să împărtășească vestea cu apropiații.

„Știm de ceva vreme această veste și a fost o experiență atât de frumoasă să ne surprindem prietenii și familia și să împărtășim fericirea noastră cu ei. Cred că fiicele mele au fost ușurate să afle de ce mami râgâia constant și mânca la ore ciudate cantități neobișnuite de mâncare.”, a declarat Candice King.

În timpul vacanței lor din Aruba, cei doi s-au bucurat de apele turcoaz ale insulei și au ales să își petreacă zilele într-un mod cât mai relaxat și simplu. Candice și Steven au petrecut timp pe Palm Beach, au vizitat plaja Tres Trapi și s-au relaxat citind lângă piscină.

„Fiind însărcinată, beau mult mai multă apă decât de obicei și mi-a plăcut faptul că hotelul oferea sticle reutilizabile pe care le puteam lua cu noi prin insulă”, a povestit ea. „Una dintre grijile mele era să rămân hidratată în soarele puternic, însă peste tot existau stații de reumplere cu apă potabilă delicioasă, pe care localnicii o numesc Paradise on Tap.”

Actrița a continuat spunând că recomandă Aruba tuturor celor care își doresc o vacanță liniștită și relaxantă.

„Recomand cu mare drag Aruba oricui caută un loc unde să se deconecteze și să se relaxeze. A fost exact genul de vacanță lentă și liniștită de care aveam nevoie înainte de venirea bebelușului.”

Candice King a mărturisit și că sarcina a fost surprinzător de liniștită și că s-a distrat organizând momente speciale pentru a-și surprinde familia cu vestea.

„Algoritmul meu de pe social media s-a transformat imediat într-un algoritm complet dedicat sarcinii, pentru că tot ce căutam era cum să îmi surprind prietenii și familia”, a recunoscut ea.

Vedeta a explicat că ea și Steven și-au surprins familia în timpul unei petreceri organizate pentru a sărbători logodna lor, oferindu-le invitaților niște cartonașe de tip „Save the Date”.

„Le-am oferit invitații, însă nu pentru nuntă, ci pentru a-l cunoaște pe Baby Krueger.”

Candice a spus că unul dintre cele mai emoționante momente a fost reacția fiicelor sale atunci când au aflat că vor avea un frățior.

„Sunt atât de fericită că am filmat momentul în care le-am dat vestea fiicelor mele. Este o amintire pe care o vom păstra pentru totdeauna.”

Actrița a mai dezvăluit că primul trimestru de sarcină a fost unul destul de obișnuit, deși s-a simțit constant ca și cum ar fi avut rău de mare.

„În mod surprinzător, singurul lucru pe care îl pofteam era fructul. Ceea ce a fost perfect pentru vacanța noastră din Aruba, unde practic am mâncat nonstop fructe și boluri cu acai.”

Foto: Arhiva ELLE

