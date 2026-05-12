Maluma va deveni din nou tată. Partenera artistului, Susana Gomez, este însărcinată cu al doilea lor copil

  de  ELLE.ro
Cum a dezvăluit Maluma că va deveni tată din nou

Juan Luis Londoño Arias sau Maluma, așa cum îl cunoaște publicul larg, și-a luat prin surprindere fanii cu vestea că va deveni din nou tată. Celebrul cântăreț columbian a dezvăluit că familia lui se va mări în curând. Partenera lui, Susana Gomez, este însărcinată cu al doilea lor copil împreună. 

Maluma a dezvăluit vestea pe Instagram, acolo unde a publicat o imagine alb-negru adorabilă în care el și fiica lui, Paris, sărută cu multă tandrețe burtica de gravidă a lui Gomez. În secțiunea de comentarii fanii i-au transmis artistului o mulțime de urări de bine și felicitări.

Cum s-a schimbat Maluma de când a devenit tată

În cadrul unui interviu pentru Allure, Maluma a vorbit cu deschidere despre cum rolul de tată i-a schimbat cu totul perspectiva în ceea ce privește viața și cariera lui artistică.

„Totul s-a schimbat. Și îmi place foarte mult. Acum, mă trezesc în fiecare zi cu dorința de a cuceri lumea. Pentru Paris, nimic nu este imposibil. Trebuie să dai un exemplu. Mă duc la culcare în fiecare seară, pe cât pot, la ora 9 și mă trezesc la 5:30 ca să merg la sală, pentru că vreau să fiu sănătos. Tu vrei să trăiești veșnic pentru copiii tăi. Eu vreau să o fac mândră.

Mă distrez fiind cu familia mea, dar mă distrez și pe scenă. Fac lucruri care îmi plac și, în sfârșit, simt că sunt pe drumul cel bun. E greu să găsesc acel echilibru, dar sunt acolo. Sunt acolo și lucrez pentru el.”

Detalii despre Maluma și Susana Gomez

Maluma și Susana Gomez formează un cuplu din 2020. În luna martie a anului 2024 au devenit părinți pentru prima dată. Atunci s-a născut fiica lor, Paris. 

Susana Gomez este arhitectă și designer de interior în Columbia. Ea este și designer de bijuterii, lansând alături de sora ei, Juliana Gomez, brandul Sileo Timeless Jewelry.

Maluma se numără printre cei mai de succes artiști latino-americani din toate timpurile. Dincolo de cariera muzicală, și-a făcut debutul în actorie cu un rol principal în filmul Marry Me, unde a jucat alături de Jennifer Lopez și Owen Wilson. El și-a împrumutat vocea pentru personajul Mariano din filmul de animație Disney Encanto, câștigător al premiului Oscar.

Maluma are și un brand de brand de îmbrăcăminte sport, Remanence. Artistul este proprietar și director creativ al acestuia și își propune ca articolele sale vestimentare să fie concepute în întregime în Columbia, folosind energie regenerabilă, punând, astfel, accentul pe practici responsabile față de mediu. 

În anul 2016, Maluma a pus bazele unei fundații cu sediul în Medellín, El Arte de Los Sueños, care își propune să ajute tinerii aflați în situații de risc prin artă și educație muzicală. 

Foto: Profimedia

