Andreea Bălan a dezvăluit noi imagini spectaculoase de la nunta de vis cu Victor Cornea: „Cea mai frumoasă zi din viețile noastre”

Andreea Bălan a împărtășit cu fanii noi fotografii de la nunta extravagantă cu Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut parte de un eveniment așa cum au visat, iar imaginile vorbesc de la sine.

Andreea Bălan, noi imagini de la nuntă

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea.

Andreea Bălan și-a încântat fanii cu noi imagini care demonstrează că ea și Victor Cornea au avut o nuntă de vis.

„A fost magie, iubire și am zburat printre stele.

A fost cea mai frumoasă zi din viețile noastre, iar totul a fost exact așa cum ne-am dorit și am visat!

O nuntă organizată cu grijă până la cel mai mic detaliu, plină de emoție, eleganță și oameni minunați alături de noi.

Mii de mulțumiri tuturor celor care au făcut ca această zi să fie posibilă și atât de specială în frunte cu wedding plannerul nostru. Te iubim!”

Andreea Bălan, primele declarații după nuntă

Pe contul ei de Instagram, Andreea Bălan a oferit primele declarații după ce s-a căsătorit religios cu Victor Cornea. Artista a împărtășit cu fanii imagini realizate în cadrul unei ședințe foto, iar în acele fotografii se poate observa cum a arătat prima ei rochie de mireasă.

„Două suflete, o singură iubire.

O zi pe care o vom purta mereu în inimă.

Împreună, spre infinit.”

Unul dintre momentele emoționante a fost, fără îndoială, cel în care Andreea Bălan a pășit spre altar. Artista a fost copleșită de emoții și a fost surprinsă în lacrimi.

„Iubirea ne împlinește și ne face mai fericiți în fiecare zi.

Astăzi suntem mai fericiți ca niciodată, pentru că ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Drumul spre altar a fost unul plin de emoție și ne-a făcut să realizăm cât de binecuvântați suntem pentru tot ceea ce trăim. Am fost împreună profund recunoscători pentru iubirea noastră, pentru această zi și pentru toți cei dragi care ne sunt alături.

De acum înainte, drumul nostru va fi unul singur, parcurs împreună, cu iubire, încredere și recunoștință.

O zi pe care o vom purta în suflet pentru totdeauna”, a transmis Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nuntă

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri și a fost creată de Oui-Da Fée. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului, semnată Bellara. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă creată de către ESA Bridal. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă, semnată tot de Bellara.

Foto: Instagram/Grabazei Photography

