Alexandra Căpitănescu, apariție electrizantă pe scena Eurovision Song pentru a doua repetiție oficială

Alexandra Căpitănescu a cucerit cu apariția ei pe scena Eurovision Song pentru a doua repetiție oficială.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Alexandra Căpitănescu, apariție electrizantă pe scena Eurovision Song pentru a doua repetiție oficială

Săptămâna Eurovision Song Contest a continuat cu o nouă repetiție pe 8 mai 2026 pentru Alexandra Căpitănecu, reprezentanta României, care a fost prezentă alături de cei 4 colegi de trupă, Bogdan, Luca, Matei, Thomas.

Cum a apărut Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision Song pentru a doua repetiție oficială

Repetiția a reconfirmat viziunea artistică puternică a echipei României, mizând pe o combinație de vulnerabilitate, tensiune și impact vizual. În cadrul celei de-a doua repetiții, producția a fost completată de dezvăluirea celui de-al șaselea artist pe scenă, Daria Cristea, performer care adaugă dramatism și simbolism momentului artistic. Apariția cu pelerina albă reprezintă „sinele-fantomă”, în directă legătură cu versurile piesei, dar și o proiecție a Alexandrei însăși.

Între cele două repetiții, echipa de producție a lucrat la ajustări tehnice și de cameră pentru a evidenția intensitatea interpretării și conexiunea dintre personaje. În același timp, tot pe 8 mai, au apărut și primele imagini video de la momentul României, care pot fi vizionate pe contul oficial de YouTube al Eurovision Song Contest.

Alexandra Căpitănescu continuă să atragă atenția comunității Eurovision prin autenticitatea artistică și energia transmisă pe scenă, iar reacțiile internaționale după a două repetiție sunt pozitive. În mai puțin de două ore, momentul video urcat pe contul oficial de Instagram al Eurovision a depășit 25.000 de aprecieri, peste 2000 comentarii și 400.000 de vizualizări.

România va întra în concurs cu numărul 03, în prima parte a Semifinalei II, programată pe 14 mai. Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22:00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul. Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scenă muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finală pe 16 mai. Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai, România va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

Citește și:
Cum arată spectaculosul tort pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă și cu ce preparate sofisticate și-au servit invitații

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Stativ pentru Nava Mircea Stativ pentru Nava Mircea 0 RON Cumpără acum

Recomandari
Când se difuzează marea finală a show-ului Desafio: Aventura. Anunțul OFICIAL făcut de PRO TV și Daniel Pavel: "Ei luptă cu oboseala, cu foamea..."
People
Când se difuzează marea finală a show-ului Desafio: Aventura. Anunțul OFICIAL făcut de PRO TV și Daniel Pavel: "Ei luptă cu oboseala, cu foamea..."
Sandra Bullock, imagini rare alături de cei doi copii ai săi. Actrița a transmis un mesaj emoționant: "Ne este dor"
People
Sandra Bullock, imagini rare alături de cei doi copii ai săi. Actrița a transmis un mesaj emoționant: "Ne este dor"
Ella Maya și Clara Maria, fiicele Andreei Bălan, surprinse într-un moment adorabil la nunta artistei cu Victor Cornea
People
Ella Maya și Clara Maria, fiicele Andreei Bălan, surprinse într-un moment adorabil la nunta artistei cu Victor Cornea
Precizările făcute de Andreea Popescu după ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, a făcut declarații despre divorțul lor: "El a mers să vorbească despre..."
People
Precizările făcute de Andreea Popescu după ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, a făcut declarații despre divorțul lor: "El a mers să vorbească despre..."
Mesajul emoționant primit de Andreea Bălan și Victor Cornea înainte de nuntă. Ce le-au transmis părinții sportivului: "Iubire infinită"
People
Mesajul emoționant primit de Andreea Bălan și Victor Cornea înainte de nuntă. Ce le-au transmis părinții sportivului: "Iubire infinită"
Olivia Culpo este însărcinată cu al doilea copil. Modul superb în care fosta Miss Universe a anunțat marea veste
People
Olivia Culpo este însărcinată cu al doilea copil. Modul superb în care fosta Miss Universe a anunțat marea veste
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Principesa Elena, apariție neașteptată în România! Ce se întâmplă la Casa Regală
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Publicitate
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă de la Hollywood
Cum arată și ce face Cameron Diaz la 53 de ani. Celebra actriță din Îngerii lui Charlie a luat o pauză lungă de la Hollywood
Cea mai joasă temperatură înregistrată vreodată. Cum au supraviețuit oamenii în condițiile extreme
Cea mai joasă temperatură înregistrată vreodată. Cum au supraviețuit oamenii în condițiile extreme
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
Horoscop săptămânal 11 mai – 17 mai 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură
O adolescentă dependentă de solar nu se poate opri din acest obicei. Cum arăta înainte de această procedură
Unica.ro
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
Oana Pellea: „Domnule Ilie Bolojan, aveți tot respectul meu! Ați fost cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România”. Ce a spus actrița despre PSD și AUR a stârnit un val de comentarii
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cu ce se ocupă Andrada, sora lui Victor Cornea și proaspăta cumnată a Andreei Bălan. Toți vorbesc acum despre meseria ei!
Cu ce se ocupă Andrada, sora lui Victor Cornea și proaspăta cumnată a Andreei Bălan. Toți vorbesc acum despre meseria ei!
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
Controversa zilei. În timp ce tot showbizul românesc dansa la nunta fostei lui soții, George Burcea a intrat în atenția tuturor cu un mesaj din doar 3 cuvinte. Toți și-au dat coate când au văzut ce a spus
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum arată spectaculosul tort pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă și cu ce preparate sofisticate și-au servit invitații
Cum arată spectaculosul tort pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă și cu ce preparate sofisticate și-au servit invitații
People

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au asigurat că invitații la nuntă vor fi impresionați.

+ Mai multe
Justin Timberlake, mesaj emoționant pentru Jessica Biel pe fondul zvonurilor despre probleme în căsnicie
Justin Timberlake, mesaj emoționant pentru Jessica Biel pe fondul zvonurilor despre probleme în căsnicie
People

Justin Timberlake a transmis un mesaj emoționant soției sale, Jessica Biel.

+ Mai multe
Andreea Bălan și Victor Cornea, o nuntă fastuoasă. Artista a purtat 4 rochii de mireasă spectaculoase
Andreea Bălan și Victor Cornea, o nuntă fastuoasă. Artista a purtat 4 rochii de mireasă spectaculoase
People

Andreea Bălan a schimbat patru rochii de mireasă în ziua nunții cu Victor Cornea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC