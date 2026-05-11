Justin Timberlake, mesaj emoționant pentru Jessica Biel pe fondul zvonurilor despre probleme în căsnicie

Justin Timberlake a publicat un mesaj dedicat soției sale, Jessica Biel, în ciuda informațiilor recente potrivit cărora cei doi ar traversa o perioadă dificilă în mariaj.

În prima fotografie postată, Justin Timberlake și Jessica Biel apar alături de cei doi fii ai lor, Silas, în vârstă de 11 ani, și Phineas, de 5 ani, fotografiați din spate. Artistul a inclus și un selfie alături de soția sa, precum și o imagine mai veche cu mama lui, Lynn Bomar Harless.

„Cele mai grozave femei pe care le cunosc. La mulți ani de Ziua Mamei”, a scris artistul în vârstă de 45 de ani pe Instagram, duminică.

Postarea vine la doar două săptămâni după ce presa internațională a scris despre un presupus „ultimatum” pe care Jessica Biel i l-ar fi dat soțului ei. Potrivit Daily Mail, actrița în vârstă de 44 de ani ar fi decis că „va pune punct' relației dacă Timberlake va mai greși încă o dată, după arestarea sa din 2024 pentru conducere sub influența alcoolului.

Deși fostul membru *NSYNC a încheiat un acord prin care acuzația i-a fost redusă la o simplă încălcare rutieră, incidentul a revenit recent în atenția publicului, după apariția imaginilor video de la arestare, în luna martie.

„Jessica nu mai poate suporta prea multe”, a declarat o sursă pentru Daily Mail. „Ea se ocupă de tot în ceea ce privește copiii și s-a săturat să fie pusă în situații jenante în public.”

Totuși, potrivit Page Six, cei doi încearcă să își rezolve problemele din căsnicie. O sursă apropiată cuplului a recunoscut că lucrurile „nu au fost perfecte' într-o perioadă dificilă a relației, însă a subliniat că nu sunt „nici pe departe aproape de despărțire'.

„A existat foarte multă atenție asupra lui, iar asta nu este ușor de gestionat”, a explicat sursa. „Jessica a fost, fără îndoială, frustrată uneori și s-au întâmplat multe în ultima perioadă. Au avut suișuri și coborâșuri, ca orice alt cuplu, însă presiunea mediatică și programul lui au făcut lucrurile mai complicate.”

Justin Timberlake și Jessica Biel formează un cuplu din 2007, după ce s-au cunoscut la o petrecere. Patru ani mai târziu s-au logodit în timpul unei vacanțe la snowboard în Montana, iar în octombrie 2012 s-au căsătorit în Italia.

Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în aprilie 2015, când s-a născut Silas, iar în iulie 2020 a venit pe lume și Phineas.

Artistul a obișnuit de-a lungul anilor să îi transmită public mesaje emoționante soției sale cu ocazia Zilei Mamei.

În anii trecuți, Timberlake a descris-o pe Jessica Biel drept o „superfemeie care îi suportă pe toți băieții”, într-o postare pe Instagram Stories, încheind mesajul cu: „Te iubim enorm.” Tot în 2024, el a publicat și un montaj video emoționant însoțit de mesajul: „Tu faci TOTUL.”

