Jessica Biel, primele reacții după publicarea videoclipului cu arestarea lui Justin Timberlake. De ce „au încercat să împiedice publicarea imaginilor”

Jessica Biel îl susține pe Justin Timberlake în contextul apariției imaginilor video cu arestarea sa din 2024 pentru conducere sub influența alcoolului, însă nu este „deloc mulțumită” de situație.

Jessica Biel, nemulțumită de imaginile cu soțul ei, oprit de poliție

După publicarea, pe 20 martie, a înregistrărilor realizate cu camera corporală a poliției în momentul arestării lui Timberlake de către Suffolk County Police Department, în iunie 2024, o sursă apropiată actriței a declarat în exclusivitate pentru PEOPLE că aceasta este „nemulțumită de atenția reaprinsă” asupra cazului soțului ei.

„Există un motiv pentru care au încercat să împiedice publicarea imaginilor”, a spus sursa despre cuplu, explicând că Biel, în vârstă de 44 de ani, consideră incidentul „stresant și ar prefera să treacă peste el”. „Evident, nu îl pune într-o lumină favorabilă”, a adăugat apropiatul. Potrivit sursei, actrița rămâne nemulțumită de situație, în special de apariția imaginilor de pe camera corporală, dar continuă să își susțină soțul. „Au existat câteva momente dificile în ultima perioadă, iar ea este concentrată pe a merge mai departe”, a declarat sursa pentru PEOPLE. „Este cel mai fericită atunci când se poate concentra pe viața de familie, dar și pe carieră, atunci când alege să accepte proiecte. Îl susține pe Justin, dar nu se teme să spună când este dezamăgită de anumite decizii. Acesta a fost unul dintre acele momente”, a mai spus sursa.

Cântărețul și actrița, căsătoriți din 2012, au doi copii: Silas, născut în aprilie 2015, și Phineas, născut în 2020.

Justin Timberlake, arestat pentru conducere sub influența alcoolului

Timberlake, în vârstă de 45 de ani, a fost arestat pe 18 iunie 2024, după ce a părăsit American Hotel, situat în Long Island. Inițial, el a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului, precum și de două abateri rutiere: trecerea peste un indicator de oprire și neîncadrarea corectă pe bandă.

Avocatul lui Timberlake, Edward Burke Jr., a susținut că artistul „nu era sub influența alcoolului „în momentul arestării, iar în septembrie 2024, acesta a ajuns la un acord cu procurorii, acceptând să pledeze vinovat pentru o acuzație mai ușoară.

În momentul opririi, Timberlake conducea în spatele prietenei apropiate a cuplului, Estee Stanley, și al soțului acesteia, Bryan Furst, când a fost tras pe dreapta în Sag Harbor.

Artistul a încercat anterior să blocheze prin acțiuni legale publicarea imaginilor surprinse de camera corporală a poliției, însă acestea au fost făcute publice pe 20 martie, după ce a ajuns la un acord cu Sag Harbor Village Police Department și autoritățile locale.

Pe 2 martie, cântărețul a depus o cerere la Curtea Supremă din comitatul Suffolk, susținând că difuzarea imaginilor i-ar încălca viața privată, potrivit documentelor obținute de PEOPLE.

„Difuzarea publică a acestor imagini ar provoca prejudicii grave și ireparabile reputației personale și profesionale a lui Timberlake, l-ar expune ridiculizării și hărțuirii și nu ar servi niciun interes public legitim”, se arată în cerere. Documentele mai precizează că Timberlake a fost de acord cu publicarea unei versiuni a înregistrării care „nu constituie o încălcare nejustificată a vieții private”.

Imaginile din arest includ mai multe momente devenite virale, printre care unul în care fostul membru NSYNC explică stângaci polițiștilor cu ce se ocupă și altul în care este supus unor teste de sobrietate.

La un moment dat, el poate fi auzit spunând: „Astea sunt teste grele”, iar într-un alt moment, în timp ce polițiștii îi luminează ochii cu o lanternă, spune: „Îmi bate inima tare.”

Când ofițerul l-a întrebat despre mașina pe care o conducea, Timberlake a explicat că folosea un autoturism închiriat pentru câteva zile, ceea ce l-a determinat pe polițist să-l întrebe dacă se află în zonă în vizită.

Artistul a răspuns: „Da, sunt… sunt într-un turneu mondial', iar când i s-au cerut clarificări, a spus: „Este greu de explicat … umm … Sunt Justin Timberlake.” La acel moment, muzicianul era cap de afiș în cadrul turneului său „Forget Tomorrow”.

