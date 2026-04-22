Kate Middleton, omagiu emoționant adus Reginei Elisabeta a II-a în ziua în care ar fi împlinit 100 de ani

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kate Middleton a adus un omagiu regretatei Regine Elisabeta a II-a cu ocazia a ceea ce ar fi fost aniversarea de 100 de ani a suveranei, purtând un colier prețios cu trei șiraguri de perle la o recepție organizată marți la Buckingham Palace.

Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, a ales pentru eveniment o rochie midi lila creată la comandă de Emilia Wickstead, cu mâneci trei sferturi, completată de cerceii cu perle din Bahrain ai Reginei, realizați din perle dăruite atunci Prințesei Elisabeta la nunta sa din 1947.

Kate Middleton a fost alături de Prințul William, în vârstă de 43 de ani, de Regele Charles al III-lea, Regina Camilla și alți membri ai familiei regale în sala Marble Hall a palatului, unde au socializat cu invitați care sărbătoreau, la rândul lor, centenarul.

Perlele emblematice ale regretatei suverane au devenit un element simbolic recurent în garderoba lui Kate după moartea Reginei Elisabeta în septembrie 2022. Aceasta a purtat colierul cu trei șiraguri și înaintea funeraliilor, la o recepție organizată la palat, alături de brățara cu perle a Prințesei Diana și cerceii cu perle ai Jubileului de Argint.

De atunci, bijuteria a reapărut în unele dintre cele mai importante apariții ale sale publice, inclusiv la vizita de stat a președintelui Franței, Emmanuel Macron, din iulie anul trecut, când a purtat-o alături de o ținută roz pal semnată Dior, prima sa apariție într-o creație a casei franceze.

Evenimentele dedicate centenarului au continuat și în afara recepției. Regele Charles și Regina Camilla au vizitat o expoziție la Buckingham Palace ce reunește peste 300 de piese din garderoba Reginei Elisabeta a II-a, iar Prințesa Anne a inaugurat Grădina Memorială „Regina Elisabeta a II-a” din Regents Park.

Prințul William și Kate Middleton au transmis și un mesaj omagial pe rețelele sociale, însoțit de fotografii cu copiii lor, Prințul George, 12 ani, Prințesa Charlotte, 10 ani, și Prințul Louis, 7 ani, alături de străbunica lor.

„Ne amintim de Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a la 100 de ani de la nașterea sa”, au scris aceștia. „A inspirat generații întregi printr-o viață dedicată serviciului.”

Regina Elisabeta a II-a s-a născut pe 21 aprilie 1926, la Londra, în Regatul Unit, sub numele Elizabeth Alexandra Mary Windsor. A urcat pe tron în 1952, după moartea tatălui său, regele George al VI-lea, fiind încoronată un an mai târziu, la Westminster Abbey, într-o ceremonie urmărită la nivel mondial.

Domnia sa a durat 70 de ani, până la decesul din 8 septembrie 2022, devenind astfel cea mai longevivă monarhă din istoria Marii Britanii. În această perioadă, a traversat transformări politice și sociale majore și a colaborat cu 15 prim-miniștri britanici, de la Winston Churchill până la Liz Truss.

Pe plan personal, Regina Elisabeta a II-a a fost căsătorită cu Prințul Philip, Ducele de Edinburgh, cu care a avut patru copii: Regele Charles al III-lea, Prințesa Anne, Prințul Andrew și Prințul Edward. De-a lungul domniei, a fost șeful de stat al Regatului Unit și al altor state din Commonwealth, devenind un simbol al stabilității și continuității monarhiei britanice.

În plan internațional, a efectuat numeroase vizite oficiale, consolidând relațiile diplomatice ale Regatului Unit cu peste 100 de țări.

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro