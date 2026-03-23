Care este acum relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram, la un an și jumătate de la despărțire. Confesiunea făcută de artist: „Nu aș avea de ce să…”

Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc, iar pe 30 iulie 2024 au împlinit opt ani de relație, sărbătorind cu imagini inedite și declarații superbe de dragoste unul față de celălalt. Cu toate acestea, în urma unor zvonuri legate de despărțire, artistul a confirmat, la finalul lui 2024, separarea de fiica Andreei Esca.

Care este acum relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram

După o relație care a durat opt ani, Mario Fresh și Alexia Eram au ales drumuri separate, iar în prezent fiecare trăiește o nouă poveste de dragoste.

După încheierea relației de lungă durată cu Alexia Eram, Mario Fresh a intrat într-un nou capitol al vieții sale sentimentale. Artistul se bucură din plin de prezent și nu ezită să lase acest lucru să se vadă, el având o frumoasă relație cu partenera lui, Miruna Gavrilă.

La rândul ei, Alexia Eram se declară foarte fericită pe plan amoros, având o relație de mai bine de un an cu Tonghi, alături de care apare constant pe rețelele de socializare.

Mario Fresh a fost invitat recent la Detectorul de minciuni al lui Selly și a mărturisit că nu mai există o comunicare constantă între el și Alexia Eram, mai ales că amândoi sunt implicați în alte relații.

„Nu mai țin legătura. Nu aș avea de ce să țin legătura, pentru că avem amândoi parteneri, dar ne mai vedem din când în când pe la sală și ne salutăm. Nici nu mai contează (n.red. – unde face sală), fac în mai multe părți”, a spus Mario Fresh.

De ce Mario Fresh a apelat la terapie în timpul relației cu Alexia Eram

Invitat în urmă cu ceva timp în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Mario Fresh a vorbit despre momentul în care a ajuns la psiholog și a făcut terapie. Totul s-a întâmplat în urmă cu aproximativ trei ani, pe când Mario încă forma un cuplu cu fiica Andreei Esca, Alexia Eram, de care s-a despărțit la finalul anului 2024.

„Am avut o perioadă în care nu prea mă înțelegeam cu mine deloc. Acum vreo 3-4 ani. Și chiar am făcut și terapie. Și m-a liniștit foarte mult. I-am povestit omului exact ce simțeam, ce probleme mă apăsau… și am încercat să găsesc o soluție de rezolvare. A fost super bine. La noi, în România, oamenii încă râd dacă te aud că ai niște probleme și trebuie să mergi la psiholog. Oameni buni, dacă aveți probleme pe interior și vă macină ceva, credeți-mă că este singura scăpare, cea mai rapidă și cea mai benefică pentru sufletul vostru”, a povestit artistul.

În cadrul aceluiași interviu, artistul a vorbit și despre cea mai mare fobie a lui, pe care o are de la o vârstă fragedă.

„Eu am o fobie de mulțime. Singurul meu moment în care sunt ok cu foarte mulți oameni e atunci când sunt pe scenă. Când nu sunt pe scenă și sunt în mijlocul unei mulțimi, nu prea mă simt confortabil. Așa a fost de când eram mic. În 2007, când aveam 7 ani, nu știa nimeni despre atacuri de panică și anxietate. Acum asta e boala erei noastre. Dar nu-mi plăcea de mic. Mergeam la Revelion, când aveam 7-8 ani, acolo în Piața Palatului, la noi în Iași, nu-mi plăcea deloc să stau între oameni”, a spus Mario Fresh la PRO TV.

