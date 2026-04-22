Nu vrei să-ți pierzi individualitatea în relație? Cum greșești pornind de la această premisă

Vrei să-ți păstrezi individualitatea, dar asta devine o problemă când ce pui în practică se transformă într-o barieră în calea intimității.

  Cristescu Catalina
E sănătos să vrei să-ți păstrezi individualitatea într-o relație, minusul semnificativ este când această perspectivă capătă puternice note rigide, defensive și sabotează exact conexiunea pe care vrei să o construiești cu partenerul. Da, e sănătos emoțional să nu vrei să te diluezi sau dizolvi, să nu renunți la tine, la valorile tale, la spațiul tău, la prietenii tăi, la interesele tale. Dar și o intenție atât de bună poate aluneca într-un tipar de distanțare emoțională, control sau chiar evitare a intimității reale.

Izolarea și independența excesivă

Una dintre cele mai frecvente confuzii este să echivalezi păstrarea individualității cu independența totală. Adică să nu depinzi de nimeni, nici de partener. Să nu ceri nimic, nici lui. Să nu ai nevoie, căci te descurci tu, indiferent cât de dificil îți e să faci totul singură. Doar că o relație presupune interdependență, când doi oameni pot funcționa separat, dar aleg să se influențeze reciproc și să apeleze unul la celălalt, nu să se izoleze unul de celălalt chiar dacă formează un cuplu. Pornind pe premisa lui nu ai nevoie de nimeni construiești o relație în care partenerul nu prea are loc. Sau alimentezi dinamici cu parteneri pasivi, iar asta la un moment dat va deveni frustrant.

Pur mecanism de evitare

Este firesc să ai nevoie de timp pentru tine. Dar spațiul personal oare nu devine o strategie prin care eviți conflictele, conversațiile dificile sau apropierea reală? Dacă de fiecare dată când apare tensiunea în cuplu tu alegi să te retragi, ca să te reglezi singură, amâni discuția pe durată nedeterminată, în final nu îți protejezi individualitatea, ci de-a dreptul eviți implicarea emoțională. O vreme partenerul poate că va fi confuz, ori se va strădui să îți respecte cerințele, dar la un moment dat va eticheta dinamica drept respingere sau lipsă de interes, efort.

În oglindă, dar invers

Ce mai este ușor și la îndemână? Contrastul asezonat cu multă critică, invalidare și o aură superioară. Adică tu nu ești și nu faci ca el, nu gândești în același mod, ție îți iese mult mai bine. Nu e vorba despre unicitate, ci se transformă într-un soi de concurs, o competiție cu teme și mize inclusiv minore dar care au efect cumulativ. Ce se creează? Polarizare și tensiune. Nu mai colaborați, ci vă delimitați, iar relația devine un teren de diferențiere, nu de apropiere.

Crezi că te pierzi pe tine

Compromisurile, negocierea sunt evitate căci crezi că așa urmează să te pierzi pe tine. Fără să te uiți la faptul că un compromis sănătos nu înseamnă renunțarea la identitatea ta, ci flexibilitate. Adică să-ți ajustezi comportamente, nu valori fundamentale. Când refuzi orice fel de efort, de schimbare pe care e necesar să o faci plecând de la premisa că așa ești tu, te blochezi în rigiditatea care nu mai permite evoluția relației. Iar evoluția în sine presupune diferite grade de schimbare. O relație funcțională se traduce și în adaptare reciprocă, o faceți amândoi, nu inexistentă.

Teama de fuziune

Sub nicio formă nu vrei să devii dependentă și asimilată de partener. Privești relația ca pe o simbioză, căci poate la un moment dat în viața ta acesta a fost modelul la care ai fost expusă, un model pe care sub nicio formă nu vrei să-l copiezi. Așa că menții distanța, limitezi implicarea și îți păstrezi controlul la cele mai înalte cote. Ce implică apropierea reală? Un anumit grad de deschidere, de expunere, de risc emoțional. Să fii permeabilă la influența rezonabilă, să ai un spațiu personal care nu devine refugiu constant, să nu-ți ignori nevoile deoarece ești independentă. Să accepți că poți să evoluezi, fără să te negi.

Vrei să fii partenera perfectă pentru iubitul tău? Cum asta devine o povară și întreține tipare nesănătoase

