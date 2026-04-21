Celebrități care au dezvăluit că au folosit aplicații de dating online

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Și celebritățile tale preferate au apelat la aplicații de dating online și nu au ascuns acest lucru, ba din contră, au vorbit deschis. Dacă pentru unele vedete întâlnirile au avut un final fericit, pentru altele a rămas o simplă experiență de care probabil nu-și vor mai aduce aminte.

1. David Harbour și Lily Allen

Zvonurile privind relația dintre David Harbour și Lily Allen au început să apară în 2019. Starul din Stranger Things și cântăreața s-au căsătorit în secret în 2020 în Las Vegas. Actorul a dezvăluit în iunie 2022 în cadrul The Late Late Show with James Corden cum s-a cunoscut cu partenera lui. „Ne-am cunoscut pe una dintre aplicațiile de dating, apoi am fost la o întâlnire în Londra. Ea susține că s-a îndrăgostit de mine la prima vedere.”

2. Sharon Stone

Sharon Stone a experimentat și ea aplicațiile de dating, mai exact Bumble. Actrița și-a făcut cont în 2019, însă a fost luată prin surprindere atunci când i-a fost blocat deoarece câțiva utilizatori au susținut că profilul ei nu ar fi real și au raportat acest lucru. „M-am înscris pe @Bumble, dar ei mi-au închis contul. Unii utilizatori m-au raportat, crezând că nu pot fi eu. Hey, Bumble, nu mă da afară”, scria Stone pe Twitter. Într-un final, vedeta și-a recuperat contul, însă acest lucru nu a convins-o pentru că a afirmat că întâlnirile online nu mai sunt pe placul ei.

3. Hilary Duff

Hilary Duff a recunoscut că a folosit și ea Tinder. Actrița a povestit în 2015 faptul că și-a făcut cont mai mult din curiozitate și la îndemnul unor prieteni. „Am cont pe Tinder. Stăteam cu prietenii mei într-o seară acasă și glumeam pe seama asta. Întotdeauna am întâlnit oameni prin intermediul locului de muncă și niciodată n-am fost la o întâlnire aranjată.”

4. Zac Efron

Zac Efron nu este deloc străin de ideea de a cunoaște oameni cu ajutorul aplicațiilor de dating. Actorul obișnuia într-o perioadă să le folosească. „În mod surprinzător, când am intrat pe Tinder, nimeni nu mi-a vizitat profilul. Au crezut că profilul e fals”, a declarat Zac Efron în 2016 pentru The Times.

5. Drew Barrymore

În septembrie 2020, Drew Barrymore dezvăluia că nu este în căutarea dragostei. Dar, nu a trecut mult timp până când a decis să revină pe o aplicație destinată întâlnirilor amoroase, iar asta pentru că un serial popular a inspirat-o să facă pasul acesta. „Am revenit la o aplicație de dating în perioada în care mă uitam la serialul Bridgerton. Mi-am spus: „N-am murit încă.” Pentru mine a fost un pas mare”, a dezvăluit actrița în ianuarie 2021 în talk-show-ul său, The Drew Barrymore Show.

6. Joe Jonas

Înainte să o cunoască pe Sophie Turner și să înceapă o relație cu ea, Joe Jonas a folosit o aplicație de dating. Dacă prima dată erau zvonuri cu privire la acest detaliu referitor la artist, ulterior confirmarea a venit chiar din partea lui. „Zvonul este adevărat”, a spus Joe Jonas într-un interviu pentru Vanity Fair din iunie 2022.

7. Katy Perry

Cu mult timp înainte de a începe o poveste de dragoste cu Orlando Bloom, Katy Perry a explorat și ea dating-ul online. În 2014, după ce s-a despărțit de John Mayer, cântăreața a fost întrebată într-o emisiune la radio dacă a apelat la aplicații de dating. „Da, cum să nu. Sunt fană Tinder, așa că nu am prea mult timp liber.”

8. Bethenny Frankel

Dacă în trecut spunea că nu e interesată de aplicații de dating, iată că viața a surprins-o pe Bethenny Frankel. În aprilie 2021, actrița a dezvăluit într-un interviu pentru People cum l-a cunoscut pe partenerul ei, Paul Bernon, care e producător și om de afaceri. „Ne-am cunoscut pe o aplicație de dating. Am fost destul de norocoasă atunci când am intrat și l-am văzut. A avut o sclipire.”

9. Noah Centineo

Noah Centineo și-a făcut și el cont pe o aplicație de dating. Nu a folosit multă vreme, iar acea perioadă l-a convins că întâlnirile online nu sunt tocmai potrivite pentru el. „Cred că atunci când eram mai tânăr am încercat aplicațiile de dating. Și de atunci, pur și simplu nu le mai folosesc. Am folosit Raya pentru puțin timp, dar am dezactivat aplicația”, a declarat actorul pentru Entertainment Tonight.

10. Laverne Cox

Laverne Cox a povestit în 2018 pentru Access faptul că a cunoscut-o pe persoana cu care era la vremea respectivă într-o relație prin intermediul unei aplicații de dating. „Sincer, sunt o fană Tinder. Când m-am despărțit de fostul meu, m-am întors pe Tinder deoarece simt că, dacă vrei să ai întâlniri, trebuie să fii pe aceste aplicații.”

Citește și:

Staruri de cinema care au impresionat cu talentul lor muzical și vocile lor incredibile

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro