Top 3 cele mai compatibile perechi de zodii

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Acestea sunt perechile de semne zodiacale care știu cum să se completeze și împreună formează un cuplu puternic, capabil să își construiască împreună un viitor solid.

1. Berbec și Vărsător

Berbecii și Vărsătorii au mult mai multe lucruri în comun decât și-ar fi putut imagina. Ei preferă ca de la prima întâlnire să își comunice într-un mod cât se poate de onest intențiile de viitor și cum își doresc să fie următoarea relație. Consideră că timpul lor este prețios și sunt genul cărora le place să își trăiască fiecare clipă la intensitate maximă. Privesc viața cu aceeași curiozitate de a încerca lucruri noi și de a experimenta împreună. Acest cuplu e tot timpul interesat de aventuri memorabile. Se înțeleg din priviri, au o pasiune vizibilă din prima și formează una dintre cele mai reușite și armonioase perechi zodiacale.

2. Rac și Taur

Ce îi menține pe Raci și Tauri multă vreme unul alături de celălalt este faptul că nu se plictisesc niciodată împreună. Sunt la fel de implicați în angajamentul unei relații și sunt tot timpul curioși să învețe diverse lucruri despre viețile lor. Se susțin și se inspiră reciproc în proiectele lor, fără să pună presiuni unul pe celălalt. Atât nativii Rac, cât și cei Taur își prețuiesc la fel de mult independența și știu când anume să își acorde spațiu și totuși să își mențină flacăra din relație la fel de vie și intensă. Își reamintesc constant de faptul că fericirea stă în lucrurile mărunte și că trebuie să fie recunoscători pentru tot ceea ce au.

3. Leu și Pești

Deși la prima vedere pare că nu poate exista niciun fel de atracție între Lei și Pești, ei bine, află că este adevărat că opusele se atrag. Atunci când sunt împreună, formează o echipă de neoprit, iar personalitățile lor se completează perfect. Pasiunea cuplului format din aceste două semne zodiacale este incontestabilă. Adoră să facă gesturi romantice și să se impresioneze reciproc cu surprize. Chiar și atunci când se ceartă, relația acestor zodii nu are de suferit, pentru că găsesc câte o lecție de învățat din fiecare conflict.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro