Cum să comunici în cuplu pentru a avea o conexiune emoțională mai puternică

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Vrei să fii mai apropiată de partenerul tău. Să îl simți sufletește lângă tine, să te duci spre el ori de câte ori simți nevoia. Iar el la rândul său să vină spre tine ca la un spațiu sigur, în care să fie înțeles, acceptat, iubit, apreciat. Dar nu se întâmplă mereu asta. Uneori parcă ai vrea să pleci undeva departe, să te detașezi de tot și de toate. Inclusiv el se distanțează de tine în perioade grele, în care vă e dificil să vă regăsiți.

Conexiunea emoțională e întreruptă sau diluată prin comportamente disfuncționale în care nevoile emoționale nu sunt împlinite. Așadar prevenirea sau repararea punctuală se poate obține prin instrumente și intervenții similare.

Nu mai presupune

Ai o vârstă și o experiență de viață ce te ajută în citirea expresiilor, interpretarea diverselor atitudini. Contexte punctuale sunt destul de clare și ai spune că nu e fizică cuantică și îți dai seama ce se petrece în interiorul partenerului. Doar că nu funcționează mereu și te determină să intri facil în erori de gândire precum ghicirea gândurilor și ghicirea viitorului.

Ca să elimini orice formă de confuzie, iar celălalt să se simtă ascultat e important să abordezi subiectul, să îl întrebi ce se petrece și să îl lași să vorbească. Să fii atentă în mod activ, să pui întrebări menite să te lămurească mai bine. Să te pui în locul lui ca și cum ai fi el și să depui efort să îl înțelegi. De asemenea întreabă-l ce are nevoie de la tine în momentul acela: să fie doar ascultat, să se ventileze, să primească un sfat sau o îmbrățișare?

Dezvăluie-te

Oare ți-a reproșat că ești prea rece, prea dură? Că nu vorbești aproape niciodată despre tine, despre ceea ce simți, cu ce probleme te confrunți în afara cuplului? Că parcă ești goală pe dinăuntru, lipsită de emoție?

Stabiliți săptămânal o întâlnire de 30 de minute în care efectiv, pe rând, fără întrerupere, să povestiți despre ceea ce simțiți în legătură cu ceea ce s-a petrecut săptămâna respectivă. Poate avea legătură cu relația, cu copiii, cu părinții sau niște prieteni. După ce v-ați expus emoțiile, celălalt să spună cât mai în detaliu ceea ce a înțeles din cele auzite.

Fără interpretări sau atac

Poate apărea tendința de a-l acuza pe celălalt că minte, exagerează, nu spune totul. Să fii ascultat fără ca partenerul să îți interpreteze cuvintele contribuie la consolidarea încrederii în cuplu. La fel când se alocă timp dedicat pentru asta. Vrei să te conectezi cu mine, ai un moment de vulnerabilitate? Nu îți refuz oferta de conectare sau nevoia de sprijin. Nu te tratez ca pe un alt lucru (de care eventual nu aveam chef) de pe lista de responsabilități de azi. Vin către tine cu deschidere când nu mă îngrijorez că urmează să mă critici, să mă cerți, să mă pedepsești. Scopul e apropierea și găsirea unei soluții atunci când e necesar.

Foto: PR

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