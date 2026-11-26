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Așadar, fie că vrei să combați acneea, semnele îmbătrânirii ori pielea foarte uscată, cele mai cunoscute remedii nu sunt neapărat și cele mai bune. Este important, deci, să te interesezi de înlocuitori pentru substanțele știute și, eventual, să apelezi la un medic.

Iată o listă de substanțe care s-ar putea să nu te ajute și cu ce le poți substitui.

1. Acidul salicilic

Acidul salicilic este de obicei folosit pentru tratarea acneei. Cu toate acestea, dacă observi că nu are niciun efect ori îți cauzează alte probleme, este necesar să găsești o alternativă. Acneea este o condiție delicată, care variază de la persoană la persoană, în funcție de cât de severă este. Prin urmare, ori încerci alte produse ce conțin retinol, zinc, sulf, ulei de arbore de tei, ori apelezi la medic, mai ales pentru tratarea acneei chistice.

2. Niacinamida

Niacinamida ajută la diminuarea ridurilor, problemelor cauzate de soare, acneei. Cu toate acestea, efectele sale pot fi anulate dacă ea nu se absoarbe în mod corespunzător în piele sau dacă tenul este sensibil și ușor iritabil. Alternativele pentru această substanță trebuie alese după scopul celui ce le utilizează și includ: bakuchiol, ulei de semințe de trandafir ori acid salicilic.

3. Retinolul

Retinolul este utilizat pentru ameliorarea semnelor de îmbătrânire ori acneei. Dacă această substanță nu ți se potrivește vei observa arsuri, exfolierea pielii, lipsa de luminozitate sau mâncărime. În cele mai multe cazuri, retinolul este prea puternic, fiind necesară înlocuirea sa cu bakuchiol, substanță de origine naturală.

4. Vitamina C

Problemele cu produsele pe bază de vitamina C apar în general din cauza combinației cu alte ingrediente. Astfel, vitamina C rămâne un tratament de încredere pentru elasticitatea pielii, petele mai închise la culoare sau lipsa de strălucire, asta în măsura în care este combinată în mod potrivit. De exemplu, alăturarea acestei vitamine cu acidul L-ascorbic poate cauza iritație, un semn că ar trebui să încerci produse ce conțin ascorbil fosfat de magneziu.

5. Acidul hialuronic

La fel ca și în cazul vitaminei C, nu este obligatoriu să înlocuiești acidul hialuronic dacă nu obții hidratarea dorită. În schimb, ai putea doar să adaugi alte produse hidratante la rutina ta care să amplifice efectul acidului.

Mai există, însă, și alte aspecte pe care să le iei în calcul dacă produsele tale nu dau rezultate:

1. Data expirării

Niciodată nu poți fi sigur de cât timp stă produsul pe care îl cumperi pe raft. Având în vedere că termenul de valabilitate este cam de 6-12 luni, este evident că după o lungă perioadă de timp nu te vei mai bucura de efectele promise.

2. Locul de depozitare a produselor

Ar trebui să îți depozitezi produsele de îngrijire a pielii într-un loc uscat și răcoros. Multe substanțe sunt alterate de fluctuațiile de temperatură, de exemplu, crema cu SPF își pierde efectul atunci când stă o perioadă lungă de timp la temperaturi înalte.

3. Calitatea scăzută a produslui

Se poate ca produsele pe care le folosești să nu fie calitative, lucru care va conduce la ineficiență.

4. Concentrație insuficientă a substanței active

Ingredientul pe care îl folosești ar putea fi potrivit, dar dacă nu este folosit în concentrația necesară, nu îți va aduce efectele dorite.

Foto: Arhiva ELLE

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