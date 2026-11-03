3 tendințe de hairstyling care vor domina sezonul, inspirate de prezentările de modă

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

The Helmut hair

Părul cu o strălucire intensă revine în tendințe, într-o variantă mai sofisticată ca niciodată. Inspirat de imaginile emblematice ale fotografului Helmut Newton, sezonul toamnă/iarnă 2026 aduce în prim-plan părul lung, perfect netezit, finisajele lucioase și cărările laterale, care conferă un aer elegant și plin de încredere.

Prezent pe podiumurile de modă, acest look îngrijit oferă o interpretare modernă a glamourului clasic. Purtat liber, dat după urechi sau asociat cu ținute cu croieli bine definite, părul cu un luciu intens reprezintă una dintre cele mai simple modalități de a pune în valoare siluetele minimaliste ale sezonului.

The No-Do

În acest sezon, textura naturală a părului este în centrul atenției. Lungimile ușor răvășite, părul lăsat să se usuce natural și mișcarea lejeră a șuvițelor definesc un look relaxat, dar în același timp sofisticat.

Mesajul transmis de prezentările de modă este clar: mai puțin styling, mai multă personalitate. Indiferent dacă ai părul ondulat, creț sau drept în mod natural, punerea în valoare a texturii sale reprezintă una dintre cele mai moderne abordări ale frumuseții în acest sezon.

The chop

Tunsoarea bob are parte de concurență în acest sezon, odată cu revenirea în tendințe a tunsorilor foarte scurte. De la pixie cut la tunsorile cu influențe masculine și linii bine definite, aceste stiluri au adus o notă îndrăzneață și modernă prezentărilor colecțiilor toamnă/iarnă 2026.

Îndrăznețe, ușor de purtat și extrem de versatile, tunsorile scurte pot transforma instantaneu un look, punând totodată în valoare ținutele cu croieli structurate, cerceii statement și tenul luminos. Sunt alegerea ideală pentru o schimbare de look în sezonul care urmează.

Credite:

Director digital: Kenza Allal

Manager digital: Cécile Vasseur-Morin

Asistenți digitali: Ruth Harrison, Clémence Ghioldi, Jade Lebrun

Designer de animație: Simon Balloch

Director de modă: Alexandra Bernard

Producție de modă și text: Yannick Selva

Fotografii: Launchmetrics Spotlight & Alamy

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro