5 ingrediente naturale care îți pot afecta pielea de-a lungul timpului

Măștile de tip DIY sunt mereu interesante și promit schimbări uimitoare, însă cât de bine este să folosim lămâie sau scorțișoară pe piele? Află care sunt ingredientele care îți pot afecta pielea de-a lungul timpului.

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  de  ELLE
5 ingrediente naturale care îți pot afecta pielea de-a lungul timpului

Dacă vrei să fii uimită de cele mai ciudate tratamente pentru ten, poți căuta măștile de tip DIY. Vei găsi adevărate „arme” împotriva ridurilor și acneei, însă de cele mai multe ori lista de ingrediente va fi cea surprinzătoare. Din nefericire, nu toate tratamentele recomandate pe internet sunt cu adevărat benefice tenului tău, anumite ingrediente fiind, de fapt, chiar dăunătoare.

Iată 5 ingrediente naturale care îți pot afecta pielea de-a lungul timpului:

1. Albușuri de ou

Albușurile de ou sunt recomandate pentru diminuarea porilor și pentru o piele catifelată. În realitate, albușul de ou nu este chiar atât de bun pentru tenul tău. Șansele ca acest tratament să funcționeze sunt destul de slabe, însă pot reprezenta un adevărat pericol, deoarece un ou crud poate fi contaminat cu Salmonella.

Aplicând oul pe față, atât de aproape de gură, poți risca să te infectezi cu acest virus. Totodată, este posibil să apară și o infecție a pielii, mai ales dacă ai răni mici deschise. Acest pericol este mai mare dacă vei folosi ouă din magazine și nu dintr-o gospodărie, de la persoane în care ai încredere.

2. Sucul de lămâie sau lime

De câte ori nu ai citit că sucul de lămâie sau lime poate face minuni aplicat pe o cicatrice de la acnee sau pe o zona decolorată? Dacă vei respecta acest sfat vei simți o înțepătură la aplicare și, eventual, vei avea o piele mai catifelată grație exfolierii făcute de acidul din lămâie.

Cu toate acestea, dacă vei continua să aplici acest suc, este posibil să te confrunți cu arsuri de gradul doi, deoarece psoralentele din lămâie pot provoca o reacție fototoxică atunci când pielea este expusă la razele UV. Astfel, încercarea ta de a trata o zona roșie s-ar putea încheia cu o arsură mult mai puternică și mai vizibilă.

3. Scorțișoară

Scorțișoara a căpătat popularitate în ultimul timp, fiind recomandată des în măștile faciale, datorită proprietăților vindecătoare. Cu toate acesta, acest condiment nu este întocmai cel mai bun pentru tenul tău. După aplicare este posibil să simți mici înțepături, însă dacă vei continua acest tratament, în timp este posibil să te confrunți cu adevărate arsuri.

Este bine de știut că, într-adevăr, scorțișoara are proprietăți antibacteriene și este folosită în cremele pentru tratarea rănilor, însă totodată se află pe lista celor mai comuni alergeni. Astfel, chiar dacă nu știi că ai o alergie la acest ingredient, tot este posibil să fii foarte sensibilă sau să suferi arsuri chiar și de la uleiul de scorțișoară.

4. Lapte matern

Da, este bizar, însă unii oameni folosesc laptele matern în diferite tratamente pentru ten. Cel mai des este folosit în tratarea acneei, deoarece conține acid lactic și acid lauric, acestea având proprietăți antibacteriene și de vindecare a pielii.

Deși poate ajuta la tratarea imperfecțiunilor pielii, poate provoca și diferite infecții, așadar este mai bine să apelezi la un tratament recomandat și de medicul tău.

5. Oțet de mere

Oțetul de mere este recomandat în numeroase situații, de la tratarea acneei la… curățarea locuinței, fiind un astringent puternic. Cei care l-au folosit până acum au declarat că ajută la diminuarea imperfecțiunilor, la reducerea petelor pigmentare și chiar la îndepărtarea verucilor.

Atunci când aplici oțetul de mere vei simți înțepături, iar mirosul va fi desigur deranjant. Dacă ai simțit că a produs într-adevăr o schimbare bună, încearcă totuși să diluezi acest ingredient pentru a-ți proteja pielea.

Folosit pe termen lung poate provoca răni ale pielii din cauza nivelului ridicat de acid. În plus, nu ar trebui lăsat să acționeze prea mult timp și nu ar trebui să îl aplici pe răni deschise.

Un alt pericol este faptul că ar putea să îți atingă ochii, provocând o iritație puternică sau chiar o arsură a corneei.

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Foto: Arhiva ELLE

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