Nicola Peltz, criticată pentru silueta sa. Cum a reacționat soția lui Brooklyn Beckham la comentariile răutăcioase

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Nicola Peltz a răspuns comentariilor răutăcioase referitoare la greutatea sa, după ce cea mai recentă fotografie publicată pe Instagram a stârnit numeroase întrebări în rândul urmăritorilor. Actrița a distribuit miercuri o imagine realizată după ce a beneficiat de un tratament facial hiperbaric.

Fotografia nu punea însă în evidență rezultatele procedurii de îngrijire a tenului. În schimb, Nicola, în vârstă de 31 de ani, și-a expus abdomenul, ridicându-și bluza mov din echipamentul purtat în timpul tratamentului.

Numeroși utilizatori au descris poziția în care a pozat drept „ciudată”, iar unul dintre ei a întrebat: „Ce legătură are faptul că îți arăți abdomenul cu un tratament facial?”

Nicola a reacționat la comentariile celor care s-au concentrat asupra greutății sale, răspunzând unei admiratoare care i-a luat apărarea.

„Nu o mai criticați pentru felul în care arată corpul ei, nici pe ea, nici pe alte persoane. Voi sunteți perfecți?”, a scris aceasta. „Mulțumesc, unii oameni sunt chiar foarte răutăcioși”, i-a răspuns Nicola, adăugând un emoji cu o inimă frântă.

Actrița i-a transmis apoi un alt mesaj de apreciere:

„Comentariile tale sunt atât de frumoase, îți mulțumesc foarte mult. Le citesc și înseamnă enorm pentru mine. Ești atât de frumoasă, ești perfectă.”

Brooklyn Beckham și-a apărat soția în fața criticilor

Soțul Nicolei, Brooklyn Beckham, a intervenit recent în apărarea acesteia, după ce actrița a fost ținta unor comentarii negative referitoare la silueta sa foarte suplă. În secțiunea de comentarii a unui videoclip culinar publicat de Brooklyn la sfârșitul lunii august, un urmăritor l-a întrebat:

„Le răspunzi tuturor celor care sunt îngrijorați pentru soția ta și pentru cât de bolnăvicioasă arată? Se expune singură în mediul online, dă-i să mănânce.”

Vizibil indignat, Brooklyn, în vârstă de 27 de ani, a reacționat ferm:

„Să nu mai vorbești niciodată despre soția mea. Este absolut superbă și nu ar trebui niciodată să faci comentarii despre corpul unei femei. Este rușinos.”

Luna trecută, Brooklyn a publicat pe rețelele sociale și o fotografie în care el și Nicola își ofereau reciproc felii de pizza. Brooklyn și Nicola sunt căsătoriți din 2022, iar anul trecut și-au reînnoit jurămintele matrimoniale, pe fondul conflictului dintre tânăr și familia sa.

Brooklyn Beckham, declarație de dragoste pentru Nicola Peltz

Brooklyn nu ezită să își exprime public sentimentele pentru soția sa, iar postările romantice dedicate acesteia sunt frecvente pe conturile sale de socializare. Săptămâna aceasta, el a numit-o pe Nicola „întreaga mea lume”, publicând mai multe fotografii din călătoria lor la New York.

Tânărul, pasionat de gastronomie, nu a părut afectat de comentariile urmăritorilor care susțin că mariajul lor ar fi „unilateral”. Duminică, Brooklyn a distribuit pe Instagram Stories un mesaj plin de afecțiune, însoțit de o serie de fotografii cu soția sa.

„Te iubesc xxxx. Întreaga mea lume”, a scris el.

Colajul de imagini surprindea mai multe momente petrecute împreună, de la ieșiri nocturne în oraș și clipe de tandrețe alături de câinii lor până la admirarea peisajului prin trapa unei mașini și pregătirile din camera de hotel. Cei doi au călătorit la New York la clasa business.

Foto: Getty Images

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