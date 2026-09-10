Brooklyn Beckham, gest emoționant pentru Nicola Peltz pe covorul roșu. Cum și-a ajutat soția în public

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au atras din nou atenția pe covorul roșu, de această dată la Festivalul de Film de la Deauville.

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  . Actualizat 10.09.2026, 11:02,  de  ELLE.ro
Brooklyn Beckham, gest emoționant pentru Nicola Peltz pe covorul roșu. Cum și-a ajutat soția în public

Brooklyn Beckham s-a asigurat că soția lui, Nicola Peltz, arată impecabil atunci când a pășit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Deauville. Fiul lui David și Victoria Beckham și-a asumat din nou rolul de asistent atent al soției sale pe covorul roșu și i-a aranjat trena rochiei înainte ca aceasta să pozeze în fața fotografilor.

Nicola, în vârstă de 31 de ani, a atras toate privirile într-o rochie albă din șifon, semnată Alberta Ferretti și inclusă în colecția brandului pentru 2027. Creația avea o trenă amplă, decorată cu volane. Brooklyn a fost, la rândul său, elegant, alegând pentru această apariție un costum negru.

La doar câteva ore după apariția lor la Veneția, cei doi au plecat spre Franța, unde au participat la evenimentul organizat în onoarea veteranei actrițe Faye Dunaway, care urma să primească Icon Award. Nicola Peltz a primit un sărut tandru din partea soțului ei la sosire, iar ulterior cei doi au pozat alături de Faye Dunaway, în timp ce actrița își celebra distincția.

Nicola Peltz se bucurase de susținerea lui Brooklyn Beckham și în weekend, atunci când a primit premiul Rising Star în cadrul Festivalului de Film de la Veneția.

Sâmbătă seară, Brooklyn Beckham a fost surprins ridicând trena lungă a rochiei Balenciaga de un albastru cobalt purtate de soția sa, pentru a se asigura că piesa vestimentară costisitoare nu se târăște pe asfalt. Pe tot parcursul șederii lor la Veneția, Brooklyn a fost extrem de atent cu soția lui. La un moment dat, a ținut-o strâns de braț și a ajutat-o cu grijă să urce pe mica scenă amenajată în grădinile Casa Cinema Giovani, unde Nicola a primit premiul Kineo pentru activitatea sa ca actriță, producătoare și cineastă aflată la început de drum.

Deși Brooklyn s-a arătat încântat de distincția primită de soția sa, surse citate de Daily Mail susțin că premiul ar fi provocat nemulțumiri în rândul unor colegi din industria cinematografică. Tatăl actriței, miliardarul și omul de afaceri Nelson Peltz, mama ei, Claudia, și fratele său, Bradley, s-au aflat, de asemenea, printre cei prezenți pentru a o susține. În timpul așteptării, Nelson a fost surprins încercând să se răcorească din cauza temperaturilor de aproximativ 30 de grade Celsius și retrăgându-se, din când în când, în interior.

În discursul său, Nicola Peltz a mărturisit că se simte mai confortabil interpretând un personaj decât vorbind în fața unui public:

„Bună tuturor. În mod normal, mă simt mai confortabil interpretând un personaj, ca actriță, decât stând în fața unui public, așa că vă rog să aveți puțină răbdare cu mine. Vă mulțumesc enorm pentru această onoare extraordinară. Să primesc un premiu la Festivalul de Film de la Veneția este un lucru pe care îl voi purta cu mine pentru tot restul carierei.”

Actrița i s-a adresat apoi lui Faye Dunaway, colega sa din filmul „Prima”, care a primit la aceeași ceremonie un premiu pentru întreaga carieră.

„Faye, ai fost întotdeauna o sursă de inspirație pentru mine, iar faptul că am putut învăța de la tine a fost incredibil.”

Nicola și-a încheiat discursul mulțumindu-le celor apropiați pentru sprijin: „Familia mea înseamnă totul pentru mine. Mama, tata, Diesel și Brad și Brooklyn, vă mulțumesc. Voi credeți întotdeauna în mine. Faptul că am sprijinul vostru este motivul pentru care pot, înainte de toate, să îndrăznesc să ajung la stele.”

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Foto: Getty Images

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