Anastasia Soare a revenit în România. La ce eveniment important a participat și cum arată ținuta impresionantă pe care a purtat-o

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Anastasia Soare a revenit în România pentru un eveniment de familie. Celebra antreprenoare din industria de beauty a participat la nunta lui Dimitri și a Andrei, organizată la Constanța, unde a atras atenția și prin ținuta aleasă pentru această ocazie.

Cum s-a îmbrăcat Anastasia Soare la eveniment

Conform informațiilor apărute în presa mondenă, Dimitri ar fi nepotul Anastasiei Soare, astfel că fondatoarea imperiului de beauty a venit în țară pentru a fi alături de familie într-un moment important.

Cunoscută pentru aparițiile sale elegante, Anastasia Soare a ales și de această dată o ținută care nu a trecut neobservată. Antreprenoarea a purtat o rochie lungă, albă, cu o croială care i-a urmărit silueta, peste care a adăugat un element negru dramatic. Piesa care a schimbat complet aspectul rochiei a fost trena neagră, amplă, care pornea din partea superioară și continua până la podea. Combinația alb-negru a oferit ținutei un aer elegant, dar în același timp spectaculos.

Un alt element care a ieșit în evidență a fost aplicația voluminoasă de pe unul dintre umeri, asemănătoare unei flori supradimensionate. Detaliul a completat designul unei rochii care, în rest, a mizat pe o linie relativ simplă. Anastasia Soare și-a completat apariția cu bijuterii aurii. A ales o pereche de cercei statement și mai multe brățări, păstrând aceeași direcție elegantă pentru întregul look.

În ceea ce privește coafura, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills și-a purtat părul blond desfăcut, aranjat în bucle lejere și cu volum. Machiajul a pus în evidență zona ochilor și trăsăturile feței.

Prezența sa la Constanța a fost legată, de această dată, nu de un eveniment profesional, ci de o ocazie importantă în familie. Anastasia Soare a participat la ceremonia și petrecerea organizate pentru Dimitri și Andra, marcând alături de cei apropiați căsătoria celor doi. Ea a transmis și un mesaj emoționant pe Instagram pentru fericitul cuplu care și-a unit destinele.

„Felicitări frumoșilor proaspăt căsătoriți, Dimitri și Andra!

Sunt nespus de fericită să sărbătoresc iubirea voastră alături de familie și este cu atât mai special să mă întorc acasă, la Constanța, România, pentru o ocazie atât de frumoasă. Andra, suntem foarte fericiți să te avem în familia noastră! Vă doresc o viață întreagă plină de iubire, fericire și amintiri de neuitat împreună. Felicitări tinerilor căsătoriți, nașilor, socrilor mari, socrilor mici și întregii familii!”

Anastasia Soare și fiul Sofiei Vergara, ipostază neașteptată

Anastasia Soare continuă să promoveze tradițiile și preparatele românești în cercul său de prieteni de la Hollywood. De această dată, fondatoarea imperiului Anastasia Beverly Hills l-a invitat în bucătăria sa pe Manolo González Vergara, fiul actriței Sofia Vergara, alături de care a pregătit unul dintre cele mai iubite feluri de mâncare din România: sarmalele.

Cei doi au filmat întreaga experiență, iar rezultatul a fost publicat pe conturile de socializare ale celebrei antreprenoare de origine română. Videoclipul surprinde nu doar etapele pregătirii rețetei, ci și atmosfera relaxată și amuzantă dintre Anastasia și Manolo.

Manolo González Vergara și-a salutat fanii în limba română

Manolo a intrat rapid în atmosfera serii. Acesta a apărut purtând o vestă tradițională românească vintage și a deschis videoclipul rostind „Bună seara!”. Anastasia Soare a ales, la rândul său, o ținută inspirată de portul românesc.

„Oh, Doamne! Manolo poartă o vestă românească vintage, iar eu am o ținută foarte românească. Vom găti mâncare românească: sarmale, preparatul național al României”, a spus Anastasia Soare la începutul filmării.

Antreprenoarea i-a explicat invitatului său cum trebuie pregătită umplutura și cum se împăturesc corect foile. Manolo a urmărit cu atenție indicațiile sale și s-a descurcat foarte bine, chiar dacă modelarea sarmalelor poate fi dificilă pentru cineva care încearcă rețeta pentru prima dată. Cei doi au adaptat preparatul și au păstrat atmosfera relaxată pe tot parcursul filmării. La final, sarmalele au fost servite cu iaurt, iar Manolo a încheiat experiența folosind o altă expresie în limba română: „Poftă bună!”.

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foto: Getty Images

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