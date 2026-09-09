Andreea Esca, sinceră despre plecarea de la PRO TV. Ce a mărturisit prezentatoarea: „Cum să fac să fie bine”

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Andreea Esca nu are în plan o schimbare de direcție în carieră. După mai bine de trei decenii petrecute în televiziune și peste 30 de ani de când prezintă principalul jurnal de știri de la PRO TV, vedeta spune că nu este interesată să facă pasul către divertisment. Dimpotrivă, își dorește să continue proiectul cu care publicul o asociază de la lansarea postului.

Andreea Esca, despre cariera la Pro TV

Într-o perioadă în care prezentatorii schimbă frecvent televiziunile sau experimentează formate diferite, Andreea Esca spune că pentru ea lucrurile sunt mult mai simple: îi place ceea ce face și consideră că acesta este domeniul în care se descurcă cel mai bine. Andreea Esca nu vrea să renunțe la Știrile PRO TV Întrebată dacă s-ar vedea vreodată prezentând o emisiune de divertisment, vedeta a exclus această variantă.

„Nu. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun, iar eu cred că asta fac cel mai bine. Drept urmare, nu, nu mă gândesc. Mă gândesc doar cum să fac și mai bine, să fie diferit, să găsesc tot felul de idei, dar pentru același proiect”, a spus ea.

Andreea Esca recunoaște că resimte oboseala

După atâția ani petrecuți într-un domeniu cu un ritm intens, prezentatoarea nu ascunde nici faptul că energia nu mai este aceeași ca la începutul carierei. Andreea Esca recunoaște că obosește mai repede, însă acest lucru nu pare să îi schimbe dorința de a continua.

„Obosesc, obosesc de foarte multe ori. Obosesc din ce în ce mai mult, pentru că nu mai am 20 de ani. Dar cred că, din acest punct de vedere, semăn cu mama și cu bunica mea. Noi așa suntem, pur și simplu. Și mai știu că mă învăța un șef de-al meu că statul obosește cel mai tare”, a spus ea pentru Click.

Legătura dintre Andreea Esca și PRO TV datează din 1 decembrie 1995, când postul de televiziune și-a început oficial emisia. Prezentatoarea s-a aflat atunci la pupitrul primului jurnal, un moment pe care avea să și-l amintească, peste ani, drept unul dintre cele mai intense din cariera sa. Presiunea era cu atât mai mare cu cât întreaga echipă lucrase intens pentru lansare, iar Esca simțea că responsabilitatea pentru felul în care urma să fie primit jurnalul ajunsese, în ultimele minute, pe umerii săi.

Andreea Esca, despre cariera de 30 de ani

Privind în urmă la momentul istoric din 1 decembrie 1995, când a rostit celebrul „Bună seara, România, bună seara, București!”, Andreea Esca își amintește perfect atmosfera încărcată din redacție și responsabilitatea imensă care apăsase atunci pe umerii ei.

„Aveam emoții foarte mari pentru că se lucrase mult timp la reportajele pentru acea zi de 1 decembrie. Colegii mei, care până și în noaptea precedentă lansării nu dormiseră, îmi predaseră subiecte extrem de bune și mi se părea că, din acel moment, succesul sau insuccesul nostru depindea doar de mine. Simțeam toată greutatea lumii pe umerii mei. Și tensiunea creștea pe măsură ce se apropia ora de emisie, căci vedeam deja imagini de la lansarea oficială de la Palatul Parlamentului, unde erau președintele țării, premierul, miniștri, diplomați, cei mai importanți oameni ai momentului, plus invitați din străinătate. Cred însă că, atunci când am auzit în cască numărătoarea inversă, am intrat atât de profund în ce aveam de făcut, că mi-au trecut și emoții, și tot. Și nu m-am mai oprit. Până azi. (zâmbește) La sfârșitul jurnalului, a venit o avalanșă de felicitări și, cumva, am simțit că reușiserăm ceva care va marca timpul. Și așa a fost. PRO TV avea să devină un „game changer” în televiziune. Iar eu sunt fericită că am făcut parte din acea echipă care a revoluționat media în România”, a spus într-un interviu pentru revista Viva!

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Foto: Arhiva ELLE

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