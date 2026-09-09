Prințul George a început cursurile la Eton College. Primele portrete oficiale ale adolescentului

La 13 ani, fiul cel mare al Prințului William și al lui Kate Middleton urmează aceeași școală prestigioasă la care au studiat în trecut tatăl său și Prințul Harry.

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  de  ELLE
Prințul George a început cursurile la Eton College. Primele portrete oficiale ale adolescentului

Prințul George a început cursurile la Eton College, iar primele portrete oficiale în uniforma prestigioasei școli au fost făcute publice. În imaginile realizate de fotograful Matt Porteous, fiul cel mare al Prințului William și al lui Kate Middleton, în vârstă de 13 ani, poartă un frac negru, vestă, pantaloni cu dungi fine și o cămașă albă cu guler.

Într-una dintre fotografii, George pozează relaxat, cu mâinile în buzunare, iar în altele apare zâmbind către cameră.

Înainte de realizarea portretelor, Prințul George a sosit la Eton College alături de părinții săi, Prințul William și Kate Middleton. Potrivit Page Six, familia a înfruntat ploaia pentru a ajunge la instituția din Berkshire, pe care William a urmat-o la rândul său. George nu purta încă uniforma școlii la sosire, ci un sacou închis la culoare, cămașă, cravată albastră, pantaloni și pantofi maro. Ulterior, s-a schimbat în uniforma tradițională pentru fotografiile oficiale.

Alegerea Eton College continuă, de altfel, o tradiție începută în familie de Prințul William. Acesta a studiat aici între 1995 și 2000 și avea tot 13 ani când a venit pentru prima dată la școală, însoțit de părinții săi, Prințesa Diana și actualul Rege Charles al III-lea, care la vremea respectivă erau despărțiți. Prințul Harry a urmat ulterior aceeași instituție, între 1998 și 2003.

În luna iunie, Prințul William și Kate Middleton confirmaseră, prin intermediul unui purtător de cuvânt al Palatului Kensington, că fiul lor cel mare va studia la Eton College, mergând astfel pe urmele tatălui său.

Fondat în 1440, Eton College este unul dintre cele mai prestigioase internate pentru băieți din Marea Britanie și cel mai mare de acest tip din Anglia. De-a lungul timpului, printre absolvenții săi s-au numărat numeroase personalități importante ale vieții publice britanice.

În cazul lui George, însă, experiența ar putea fi diferită de cea pe care au avut-o tatăl și unchiul său, în special din cauza expunerii aduse de rețelele sociale. Comentatoarea regală Kinsey Schofield a vorbit despre acest aspect pentru Page Six după ce a fost anunțată alegerea școlii.

„Cea mai mare provocare a lui George nu va fi reprezentată de studii sau de faptul că trebuie să își facă prieteni”, a declarat aceasta, explicând că adevărata dificultate va fi „găsirea unui echilibru între viața privată și realitatea că fiecare coleg de clasă are TikTok”.

„William și [fratele său] Harry au studiat acolo înainte ca rețelele sociale să transforme adolescența. George nu va avea acest privilegiu”, a adăugat Schofield, potrivit Page Six.

Aceeași comentatoare regală a explicat pentru publicație că George ar urma să aibă propria cameră la Eton, însă acest lucru nu înseamnă că va fi izolat de ceilalți elevi. El va fi „integrat într-un mediu social”, viața de internat presupunând numeroase spații și activități comune. De asemenea, este de așteptat ca prințul să se implice în programul sportiv al școlii.

Înainte de această schimbare, George a fost elev la Lambrook School din Windsor, unde a studiat alături de frații săi mai mici, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Anterior, acesta a urmat cursurile Thomas’s Battersea din Londra.

În lunile care au precedat începerea școlii, Prințul George a avut și mai multe apariții publice alături de familia regală. În iulie, a fost prezent la Wimbledon 2026 împreună cu părinții săi și cu sora lui, Prințesa Charlotte. Cu o lună înainte, George a vizitat baza Royal Air Force Coningsby, după ce participase și la tradiționala ceremonie Trooping the Colour.

Pe 22 iulie, când Prințul George a împlinit 13 ani, Prințul și Prințesa de Wales au marcat aniversarea fiului lor prin publicarea unui nou portret pe Instagram. În imagine, adolescentul apărea îmbrăcat într-un costum negru. William și Kate au publicat atunci și imagini video nemaivăzute până la acel moment, surprinse în timpul unei zile relaxate petrecute de George la plajă.

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Foto: Getty, Instagram princeandprincessofwales

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