Ai o nevoie foarte mare de autonomie? Cum asta ți-ar putea afecta negativ cuplul

Autonomia este foarte sănătoasă într-o relație, dar dusă la extrem poate deveni o formă de evitare a intimității.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Ai o nevoie foarte mare de autonomie? Cum asta ți-ar putea afecta negativ cuplul

Îți place să te descurci singură. Să îți organizezi viața, să iei decizii, să îți rezolvi problemele. Oare te simți inconfortabil atunci când cineva încearcă să facă lucruri pentru tine? Autonomia, independența înseamnă libertate, siguranță, sentimentul că ai control asupra propriei vieți, că poți. Și, în sine, nu este nimic problematic în asta. Un cuplu sănătos nu presupune renunțarea la autonomie. Dimpotrivă, fiecare partener are nevoie de propriile interese, prieteni, opinii, spațiu și capacitatea de a funcționa independent. Problema apare atunci când autonomia nu mai este doar o nevoie firească, ci o strategie prin care eviți vulnerabilitatea, apropierea, chiar o cale de a ieși din relație sau cel puțin de a fi cu un pas în afara ei.

Nu ai nevoie de partener

Nu îi ceri nimic, nu îl încarci cu problemele tale, nu îi soliciți ajutorul și nu te bazezi pe el. Iar în felul ăsta consideri că îi faci viața ușoară, chiar ar trebui să se bucure din plin că acționezi astfel, că nu se lovește de dramă sau de neajutorare. Partenerul, însă, poate primi un cu totul alt mesaj. Dacă nu îi permiți niciodată să contribuie, să te ajute sau să aibă grijă de tine, el se poate întreba ce loc ocupă în viața ta, în ce manieră formați voi de fapt o echipă. Intimitatea nu se construiește doar prin ceea ce faci pentru celălalt, ci și prin capacitatea de a-l lăsa pe partener să facă ceva pentru tine.

Trăiți în paralel

O persoană cu o nevoie foarte mare de autonomie poate avea tendința să își păstreze viața foarte bine delimitată, tu cu ale tale, el cu ale lui. Ai propriul program, propriile planuri, propriile decizii. În timp, cuplul poate ajunge să funcționeze eficient, dar să fie slab conectat emoțional. Nu vă certați foarte mult, dar nici nu simțiți neapărat că vă implicați profund unul în viața celuilalt.

Interpretări eronate

De ce trebuie să îi spun unde merg? De ce vrea să facem lucrurile împreună? De ce se supără dacă îmi fac planuri fără el? De ce are nevoie să vorbim atât despre ce simt? Uneori, ceea ce interpretezi ca fiind control poate fi nevoia legitimă de conectare a partenerului, aspecte ce țin de reasigurare sănătoasă sau comunicarea unor lucruri firești într-un cuplu. Dacă orice nevoie de apropiere îți provoacă senzația că îți este amenințată libertatea, cel mai probabil asociezi intimitatea cu pierderea autonomiei.

Îți este greu să fii vulnerabilă

Autonomia excesivă este uneori construită în jurul unei convingeri de tipul trebuie să mă pot descurca singură, nu trebuie să apelez la nimeni, sau mai profund că tu ești de fapt singură și nevoile tale nu sunt văzute și îndeplinite de nimeni. Iar maniera în care te comporți este aceea în care să îți confirmi scenariul. A recunoaște că ai nevoie de partener poate părea periculos deoarece ești expusă suferinței, dezamăgirii. Și cum nu vrei să treci prin așa ceva, eviți din plin posibilitatea de a fi rănită, adâncind și mai mult deprivarea emoțională. Desigur, vulnerabilitatea nu anulează autonomia, ea creează intimitate.

Ieși din relație

Fiind obișnuită să te bazezi doar pe tine, controlul să fie la tine, toleranța pentru disconfortul relațional e la un nivel redus. În loc să negociezi, să explici, să ceri, să asculți și să găsiți împreună o soluție, ajungi rapid la despărțire deoarece ți se pare prea complicată dinamica. Și eviți exact partea dificilă a unei relații mature, negocierea diferențelor, construirea unei forme de noi fără să pierzi sentimentul de eu.

Schimbarea de perspectivă

Am nevoie de spațiul meu, dar vreau să te am aproape. Pot să rezolv singură, dar mi-ar face plăcere să mă ajuți. Am nevoie de timp pentru mine, fără ca asta să însemne că mă îndepărtez de tine. Nu vreau să depind de tine, dar vreau să pot conta pe tine. Aceasta este diferența dintre independență și deconectare. Adevărata autonomie nu înseamnă că poți să faci totul singură, ci că ești suficient de sigură pe tine încât să poți avea nevoie de partener fără să te simți mai puțin puternică.

Citește și:
Infidelitatea financiară – ce este și cum vă afectează cuplul

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Producții Netflix care au fost modificate după lansare din cauza controverselor majore
Lifestyle
Producții Netflix care au fost modificate după lansare din cauza controverselor majore
Șase colecții, șase pasiuni: noile apariții de la Colecții Libertatea
Lifestyle
Șase colecții, șase pasiuni: noile apariții de la Colecții Libertatea
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj-Napoca pe 18 septembrie
Lifestyle
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj-Napoca pe 18 septembrie
Infidelitatea financiară - ce este și cum vă afectează cuplul
Lifestyle
Infidelitatea financiară - ce este și cum vă afectează cuplul
9 filme de neratat în luna septembrie 2026 în cinematografe
Lifestyle
9 filme de neratat în luna septembrie 2026 în cinematografe
Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația
Lifestyle
Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat!
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
Prinși în fapt, ziua în amiaza mare!! Acum chiar nu mai e niciun dubiu!! S-au sărutat pasional, în mijlocul străzii, fără să le mai pese de cineva
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente
Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente
Lifestyle

Să te îndrăgostești deși tu formezi un cuplu cu altcineva? Evident că e posibil, iar asta invită la o analiză a ta dar și a relației.

+ Mai multe
Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată
Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată
Lifestyle

Partenerul de cuplu și prietena cea mai bună sunt două persoane foarte importante din viața ta. Iar când între ei există tensiuni e necesar să aplici strategii punctuale.

+ Mai multe
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026
Lifestyle

Ce nu trebuie să ratezi luna aceasta pe HBO Max. Ai la dispoziție numeroase seriale noi, documentare de neratat, filme care te vor fascina și competiții sportive importante.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC