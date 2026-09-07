9 filme de neratat în luna septembrie 2026 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție. Poți alege între comedii, filme de animație, de acțiune, chiar și o peliculă românească.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Madalina Frasineanu
Practical Magic 2
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Iată ce filme poți vedea în luna septembrie 2026 în cinematografe.

Practical Magic 2

Cu Sandra Bullock și Nicole Kidman în rolurile principale, „Ce vrăji mai fac fetele 2” ne întoarce într-o lume condusă de răutăţi sub clar de lună și de magie ancestrală puternică, în care surorile Owens trebuie să înfrunte blestemul întunecat ce amenință să le destrame familia o dată pentru totdeauna. Lee Pace, Joey King, Maisie Williams mai fac parte din distribuția unuia dintre cele mai așteptate filme ale toamnei.

Premiera: 11 septembrie 2026

Heart of the Beast

Nu contează pentru cine trăiești… ci pentru cine ai fi gata să mori. După un accident aviatic cumplit, un ofițer din Forțele Speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună, sunt nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii. Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe fac parte din distribuția acestui film de acțiune.

Premiera: 25 septembrie 2026

Sacrifice

După ce mama lor moare într-un incendiu, Joan (Anya Taylor-Joy) și frații ei, călăuziți de o misterioasă profeție vulcanică, ajung să creadă că au datoria de a purifica Pământul. Gruparea lor radicală preia controlul asupra unei gale caritabile fastuoase și ia trei ostatici neașteptați pentru un ritual sacrificial: eroul lor, starul de cinema Mike Tyler (Chris Evans); personajul negativ, miliardarul pragmatic și rece Ben Bracken (Vincent Cassel); și iubita, Katie (Ambika Mod), o artistă urmărită de ghinion. Pe măsură ce noaptea se cufundă în haos, începe atât o călătorie interioară, cât și o aventură în lumea exterioară, iar granița dintre joc și credință, salvare și sacrificiu începe să se estompeze.

Premiera: 4 septembrie 2026

Coyote vs. Acme

După ce produsele ACME îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Road Runner, Wile E. Coyote decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată Corporația ACME. Un film în care animația se îmbină cu personaje reale, din a cărui distribuție fac parte John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne.

Premiera: 11 septembrie 2026

By Any Means

Un asasin de renume al mafiei și un tânăr agent FBI de culoare fac echipă pentru a investiga asasinarea unor lideri ai mișcării pentru drepturile civile în Mississippi, în 1966. Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Josh Lucas, LisaGay Hamilton fac parte din distribuția acestui film de acțiune.

Premiera: 7 septembrie 2026

Runner

Un curier de lux are la dispoziție trei ore pentru a transporta un ficat de la Brisbane la Gold Coast. Un film de acțiune, cu Alan Ritchson, Owen Wilson, Leila George, Rodrigo Santoro, Peta Sergeant în distribuție.

Premiera: 25 septembrie 2026

3 zile în septembrie

Apariția intempestivă a amantei logodnicului ei o determină pe Bianca să fugă de la propria petrecere de nuntă, lansându-se într-o odisee haotică și eliberatoare pe străzile pustii ale unei stațiuni de pe litoral. Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu fac parte din distribuția acestei comedii cu accente dramatice, regizată de Tudor Giurgiu.

Premiera: 18 septembrie 2026

Resident Evil

Povestea urmărește un curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. În scurt timp, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui. Austin Abrams interpretează rolul principal din acest film horror.

Premiera: 18 septembrie 2026

Hope

La marginea unui oraș portuar izolat are loc o descoperire misterioasă. Locuitorii se trezesc angajați într-o luptă disperată pentru supraviețuire împotriva a ceva cu care nu s-au mai confruntat până acum. Un film de acțiune, cu accente SF, cu Jeong-min Hwang, In-seong Jo, Jung Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander în distribuție. Citește și despre alte filme SF, pe care nu trebuie să le ratezi.

Premiera: 25 septembrie 2026

Citește și:
Actori care au excelat și în regie și au primit laude pentru proiectele lor

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj-Napoca pe 18 septembrie
Lifestyle
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj-Napoca pe 18 septembrie
Infidelitatea financiară - ce este și cum vă afectează cuplul
Lifestyle
Infidelitatea financiară - ce este și cum vă afectează cuplul
Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația
Lifestyle
Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația
Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente
Lifestyle
Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente
Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată
Lifestyle
Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026
Lifestyle
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Ecaterina Aguiar-Lucander: "Arta este o sursă primară"
Ecaterina Aguiar-Lucander: "Arta este o sursă primară"
Lifestyle

Deschizându-și către public propria colecție, prin intermediul EVA Foundation din centrul Bucureștiului, cu o primă expoziție dedicată feminismului ca parte a practicii artistice, dar și ca lentilă prin care pot fi privite lucrările unora dintre cele mai relevante voci contemporane internaționale, Ecaterina Aguiar-Lucander a început deja să contribuie consistent la tranformarea peisajului artei locale.

+ Mai multe
Românca Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă selecționată la Festivalul de la Veneția de-a lungul celor 83 de ediții
Românca Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă selecționată la Festivalul de la Veneția de-a lungul celor 83 de ediții
Lifestyle

Alina Șerban este singura regizoare din România prezentă anul acesta într-o competiție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

+ Mai multe
Ai anxietate? Cum îi ceri partenerului să te ajute, dar de fapt întreții problema
Ai anxietate? Cum îi ceri partenerului să te ajute, dar de fapt întreții problema
Lifestyle

Crezi că este despre sprijin și o nevoie pe care e firesc să ți-o împlinească. Dar ce ajunge să se întâmple în cuplu doar îți hrănește anxietatea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC