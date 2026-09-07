9 filme de neratat în luna septembrie 2026 în cinematografe

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Iată ce filme poți vedea în luna septembrie 2026 în cinematografe.

Practical Magic 2

Cu Sandra Bullock și Nicole Kidman în rolurile principale, „Ce vrăji mai fac fetele 2” ne întoarce într-o lume condusă de răutăţi sub clar de lună și de magie ancestrală puternică, în care surorile Owens trebuie să înfrunte blestemul întunecat ce amenință să le destrame familia o dată pentru totdeauna. Lee Pace, Joey King, Maisie Williams mai fac parte din distribuția unuia dintre cele mai așteptate filme ale toamnei.

Premiera: 11 septembrie 2026

Heart of the Beast

Nu contează pentru cine trăiești… ci pentru cine ai fi gata să mori. După un accident aviatic cumplit, un ofițer din Forțele Speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună, sunt nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii. Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe fac parte din distribuția acestui film de acțiune.

Premiera: 25 septembrie 2026

Sacrifice

După ce mama lor moare într-un incendiu, Joan (Anya Taylor-Joy) și frații ei, călăuziți de o misterioasă profeție vulcanică, ajung să creadă că au datoria de a purifica Pământul. Gruparea lor radicală preia controlul asupra unei gale caritabile fastuoase și ia trei ostatici neașteptați pentru un ritual sacrificial: eroul lor, starul de cinema Mike Tyler (Chris Evans); personajul negativ, miliardarul pragmatic și rece Ben Bracken (Vincent Cassel); și iubita, Katie (Ambika Mod), o artistă urmărită de ghinion. Pe măsură ce noaptea se cufundă în haos, începe atât o călătorie interioară, cât și o aventură în lumea exterioară, iar granița dintre joc și credință, salvare și sacrificiu începe să se estompeze.

Premiera: 4 septembrie 2026

Coyote vs. Acme

După ce produsele ACME îl dezamăgesc încă o dată în încercarea sa neobosită de a-l prinde pe Road Runner, Wile E. Coyote decide să angajeze un avocat care își face reclamă pe panouri publicitare pentru a da în judecată Corporația ACME. Un film în care animația se îmbină cu personaje reale, din a cărui distribuție fac parte John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne.

Premiera: 11 septembrie 2026

By Any Means

Un asasin de renume al mafiei și un tânăr agent FBI de culoare fac echipă pentru a investiga asasinarea unor lideri ai mișcării pentru drepturile civile în Mississippi, în 1966. Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie, Josh Lucas, LisaGay Hamilton fac parte din distribuția acestui film de acțiune.

Premiera: 7 septembrie 2026

Runner

Un curier de lux are la dispoziție trei ore pentru a transporta un ficat de la Brisbane la Gold Coast. Un film de acțiune, cu Alan Ritchson, Owen Wilson, Leila George, Rodrigo Santoro, Peta Sergeant în distribuție.

Premiera: 25 septembrie 2026

3 zile în septembrie

Apariția intempestivă a amantei logodnicului ei o determină pe Bianca să fugă de la propria petrecere de nuntă, lansându-se într-o odisee haotică și eliberatoare pe străzile pustii ale unei stațiuni de pe litoral. Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu fac parte din distribuția acestei comedii cu accente dramatice, regizată de Tudor Giurgiu.

Premiera: 18 septembrie 2026

Resident Evil

Povestea urmărește un curier ghinionist însărcinat să livreze un colet la un spital izolat. În scurt timp, acesta se trezește prins în mijlocul unei epidemii și trebuie să se lupte cu hoarde de creaturi mutante pentru a supraviețui. Austin Abrams interpretează rolul principal din acest film horror.

Premiera: 18 septembrie 2026

Hope

La marginea unui oraș portuar izolat are loc o descoperire misterioasă. Locuitorii se trezesc angajați într-o luptă disperată pentru supraviețuire împotriva a ceva cu care nu s-au mai confruntat până acum. Un film de acțiune, cu accente SF, cu Jeong-min Hwang, In-seong Jo, Jung Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander în distribuție. Citește și despre alte filme SF, pe care nu trebuie să le ratezi.

Premiera: 25 septembrie 2026

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Foto: PR

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