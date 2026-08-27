10 greșeli de machiaj pe care este posibil să le faci fără să realizezi

Machiajul face parte din rutina noastră zilnică, însă chiar și așa este posibil să faci câteva greșeli destul de importante.

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  de  ELLE
10 greșeli de machiaj pe care este posibil să le faci fără să realizezi

Zilele în care îți aplicai un simplu balsam de buze probabil nu mai există de ceva timp. Acum, după aplicarea serumurilor și a cremelor, urmează un adevărat ritual în care te joci cu pensule și bureței de machiaj, totul pentru a obține un look natural, care îți pune în evidență trăsăturile.

Ei bine, deși probabil știi deja suficient de multe lucruri despre machiaj, este posibil să faci câteva greșeli fără să îți dai seama.

1. Nu întinzi bine fondul de ten

Această greșeală este vizibilă mai ales pentru cei din jur. Ni s-a întâmplat tuturor să aplicăm mai mult corector sau fond de ten, nu? Deși acest lucru nu este o tragedie, diferența între pielea ta naturală și zona pe care ai aplicat produsul poate fi destul de evidentă. Încearcă ca atunci când te machiezi să o faci într-o zonă în care lumina este cât mai apropiată de cea naturală. Totodată, folosind un burețel sau o pensulă, întinde foarte bine produsul și anticearcănul/corectorul, pentru a nu lăsa o zonă prea deschisă. O metodă simplă de a testa cât de bine arată machiajul este să îți faci un selfie.

2. Folosești un fond de ten nepotrivit pentru tine

Atunci când îți alegi un fond de ten asigură-te că acesta se potrivește culorii tale, dar și tonului, rece, cald sau neutru. Acest lucru este foarte important, deoarece va influența culoarea acestuia pe pielea ta. În plus, este indicat să folosești formulele potrivite tipului tău de ten, să verifici lista ingredientelor și să te asiguri că îl aplici peste o bază potrivită. Astfel, dacă ai un ten uscat o formulă lichidă este perfectă, în timp ce pentru tenul gras este indicat să folosești o formulă cu finisare mată.

3. Exagerezi cu highlighter-ul

Highlighter-ul poate fi un produs de make-up care să te ajute să îți pui în valoare trăsăturile, însă trebuie să știi să îl aplici. Dacă nu cumva îți dorești să pară că în fiecare poză ai aplicat efectul Kira-Kira, este indicat ca cel puțin în timpul zilei să folosești o cantitate mică de produs. Strălucirea trebuie să fie subtilă!

4. Exagerezi cu bronzerul

Tehnica de contouring nu se mai află în tendințe, așadar este momentul să renunți la toate acele linii complicate. Desigur, poți aplica bronzer pentru a accentua anumite zone, mai ales vara, când efectul este unul potrivit, însă nu e recomandat să îl aplici pe întreaga față. Amintește-ți că în cazul acestui produs, less is more!

5. Potrivești culoarea sprâncenelor cu cea a părului

Atunci când alegi fardul de sprâncene, acesta trebuie să fie în culoarea potrivită, cât mai apropiată de nuanța naturală a sprâncenelor tale. În niciun caz nu trebuie să fie potrivită cu culoarea părului. În ultimul timp a existat această tendință a vopsirii sprâncenelor, însă de cele mai multe ori efectul era unul vizibil și deloc plăcut. Astfel, dacă alegi și tu această variantă (pentru că ți-ai schimbat radical look-ul), atunci este bine să ceri sfatul unui specialist.

6. Asortezi culoarea fardului de pleoape cu cea a hainelor

O greșeală des întâlnită este asortarea culorii fardului de pleoape cu cea a hainelor. Atunci când te machiezi, dacă vrei să obții un look cât mai natural, este indicat să alegi acele culori care îți pun în evidență privirea, precum și trăsăturile feței. Astfel, este contraindicat să încerci să asortezi culorile machiajului cu cele ale ținutei tale, rezultatul fiind de cele mai multe ori unul amuzant și nicidecum atrăgător.

7. Alegi nuanța nepotrivită a rujului neutru

Rujul în culori neutre este opțiunea perfectă pentru un machiaj natural, însă știi ce înseamnă de fapt acest lucru? Atunci când alegi o astfel de culoare trebui să te asiguri că se potrivește tonului pielii tale. Cu alte cuvinte, rujul care îți oferă acel efect de corector aplicat pe buze nu este deloc varianta potrivită pentru tine. Cere sfatul unui make-up artist pentru a face alegerea corectă.

8. Aplici ruj pe buzele uscate și crăpate

În ultimii ani rujurile mate au căpătat foarte multă popularitate, fiind și preferatele noastre. Cu toate acestea, textura lor este potrivită dacă buzele tale sunt perfect hidratate, altfel rezultatul nu va fi unul plăcut. În plus, chiar și în cazul rujurilor simple, hidratante, cu luciu, este nevoie să îți exfoliezi buzele săptămânal pentru a te asigura că sunt mereu moi și catifelate. Nu uita să aplici și un tratament sau balsam de buze.

9. Aplici eyeliner pe întreg conturul ochilor

Dacă vrei să opții un machiaj de inspirație orientală, atunci este în regulă să aplici eyeliner-ul în acest mod. În schimb, dacă vrei să obții un look de zi, cât mai natural, limitează-te la pleoapa superioară și, eventual, acea codiță alungită.

10. Nu folosești spray de fixare

Spray-ul de fixare poate fi considerată un pas facultativ în rutina de machiaj, însă ar trebui să încerci să îl aplici de fiecare dată. Vei observa o schimbare evidentă și suntem sigure că îți va plăcea efectul pe care îl va avea asupra machiajului tău.

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Foto: Arhiva ELLE

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