Ispitele septembrie ale lunii iulie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Noile lansări ale sezonului pun frumusețea sub semnul inovației, al rafinamentului și al experiențelor senzoriale. Descoperă parfumurile care captează farmecul toamnei prin compoziții elegante, note intense și acorduri menite să lase o impresie de durată.
Anotimpul debutează cu cele mai anticipate lansări: formule inovatoare, parfumuri seducătoare și machiaj care redefinește tendințele toamnei.
Noua apă de parfum Jean Paul Gaultier La Favorite debutează cu tonuri intense de regina nopții, o floare albă rară, urmată de note de rășină benzoică, iasomie Sambac, trandafir, ylang-ylang, cedru de Virginia, vanilie și mosc alb. O compoziție îndrăzneață, puternică și seducătoare, care poartă semnătura parfumierilor Amelie Jacquin și Quentin Bisch.
Chanel Coco Mademoiselle Crush Absolu poartă semnătura celebrului parfumier Olivier Polge și captivează prin delicatețea cu care notele fructate evoluează către o densitate lemnoasă. Amprenta sa olfactivă, vibrantă și sofisticată, are la bază senzualitatea vaniliei, strălucirea notelor de grepfrut, rafinamentul trandafirului și al iasomiei, precum și profunzimea învăluitoare de patchouli.
Un parfum cu acorduri florale și lemnoase, Miss Dior a trecut cu succes proba timpului, rămânând o adevărată emblemă olfactivă a casei Dior. Astăzi, compoziția este îmbogățită cu prețiosul absolut de trandafir de Grasse și note de vanilie, învăluite de o tentă de migdală, absolut de boabe de tonka și acorduri de lemn de santal.
FOREO lansează primul sistem sonic de albire dentară din lume: issa™ Teeth Whitening Set. Acest kit elegant, fără fir, combină tehnologia de ultimă generație Dual LED cu tehnologia patentată Sonic Pulse de la FOREO, oferind un tratament complet la nivel de cabinet stomatologic și, simultan, o îngrijire delicată a gingiilor.
Fermitatea are acum o formulă coreeană. BIOHEAL BOH mizează pe un trio de forță, Probioderm™, 17 peptide biomimetice și proteoglicani solubili, pentru o cremă densă, hrănitoare, gândită să redea pielii elasticitatea și tonusul, și un serum cu absorbție rapidă și adenozină în formulă, pentru un aspect neted al tenului. Disponibile pe bilenegre.ro.
Fără aluminiu, fără alcool, fără parabeni – doar ingrediente naturale care îți mențin pielea fericită și fresh! Vorbim despre noile deodorante stick NALA, disponibile în mai multe arome, de la citrice la lemnoase și florale. Au o textură lejeră, care nu blochează transpirația și îți oferă prospețime întreaga zi.
Sabon Papaya Loquat este colecția care-ți oferă acea stare de bine ce transformă îngrijirea zilnică într-o evadare luminoasă și revigorantă. Produsele din această colecție au un parfum proaspăt, vesel și solar, inspirat de strălucirea vibrantă a papayei coapte și a notei florale de loquat, amplificat de fructe precum mango, piersica și fructul pasiunii.
Noua gamă Taft x GLISS aduce împreună expertiza Schwarzkopf Taft în stilizare și tehnologia GLISS de reparare a părului, oferind formule concepute pentru coafuri de durată, fără a compromite sănătatea și aspectul părului. Cel mai nou produs din gamă este spuma cu protecție termică pentru bucle Wavy Baby, un produs pe care îl vei adora.
Gama Laiseven Citronela este formată din două produse vegane, create pentru ritualul zilnic de îngrijire și confort: Body Mist Citronela și Antiperspirant Roll-On Citronela. Sub promisiunea „Prospețime. Natură. Libertate.”, noua gamă transformă rutina de îngrijire într-o experiență senzorială plăcută, cu note proaspete și revigorante. Vedeta ingredientelor este uleiul esențial de Citronela.
Paleta emblematică Ethereal Eyes™ Palette de la Mario a revenit! Armonia sa ideală de culori este formată din 12 nuanțe legendare, cu finisaje strălucitoare lucioase, mate catifelate și metalice naturale, care se armonizează perfect între ele. Poți crea numeroase look-uri, de la un stil diafan de zi până la un machiaj special, pentru seară. Disponibilă în Sephora.
Himalaya Ayurveda Secrets Ultra Rich Lip Butter este un unt de buze intens hrănitor, creat pentru buzele foarte uscate și crăpate. Formula cu unturi de Sal, Kokum și Ghee oferă hidratare profundă și catifelează buzele, iar Centella Asiatica (CICA) susține regenerarea pielii. Are o aromă naturală de vanilie, astfel că aplicarea va fi plăcută.
Colecția specială Just Cavalli x KIKO MILANO include 18 produse, cu formule complet noi, care reinterpretează cele mai apreciate produse emblematice KIKO MILANO, îmbogățindu-le cu nuanțe îndrăznețe, ingrediente active personalizate și un parfum irezistibil. Fiecare produs oferă performanță de lungă durată, rezistentă, pentru un look impecabil în orice moment.
Apa de parfum Vendetta Donna by Valentino este construită în jurul notelor de tuberoză și îmbogățită prin tehnologia exclusivă Osmobloom, care surprinde floarea în momentul de maximă prospețime. Compoziția este completată de acorduri de nectar de portocală roșie și de note catifelate de lemn de santal, care îi conferă o semnătură caldă și luminoasă.
Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum Intense debutează cu un acord sărat; ulterior, se dezvoltă orhideea radiantă, cu accente vanilate, în care tonurile florale se împletesc cu vanilia caldă și catifelată. Acordul intens de cacao conferă parfumului o dimensiune mai profundă și mai seducătoare, creând un contrast cu strălucirea sa dulce.
Moroccanoil a lansat o colecție de spray-uri parfumate, pentru păr și corp, cu arome care îți vor împrospăta look-ul și te vor răsfăța. Formulele au la bază ulei de argan și vitamina E, ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor de îngrijire, care ajută la menținerea aspectului sănătos al părului și pielii. Disponibile pe topline.ro.
Givenchy L’Interdit Elixir, cea mai nouă creație olfactivă din gama LInterdit, a fost realizat de Dominique Ropion, Anne Flipo și Meabh McCurtin. Notele de vârf sunt de migdale amare și cireșe negre, cele de mijloc –floare de portocal, tuberoză, iasomie Sambac și stejar, pe o bază de patchouli, vanilie, vetiver, Davana și rom.
Setul în ediție limitată Sol de Janeiro Glowmotion conține două uleiuri de corp strălucitoare si hidratante, travel size. Cu Copacabana Bronze obții o nuanță caldă, însorită, iar cu Rio Sunset – un finisaj cu reflexe de șampanie. Aceste uleiuri multifuncționale conțin ingrediente hidratante și emblematicul parfum Cheirosa 62.
Notino Makeup Brushes Advanced Professional Make-Up Brush Set îți va îmbunătăți rutina de machiaj și îți va permite să creezi orice look de zi sau de seară, ca din mâinile unui profesionist. Setul conține pensule pentru aplicarea fardului de pleoape, a fardului de obraz și a pudrei, pentru con-touring, corector și eyeliner.
Noul fond de ten de tip cushion YSL Skin Affair Soft Glow Cushion Foundation oferă o acoperire construibilă, permițându-ți să alegi între un finish lejer sau mediu, care rezistă pe tot parcursul zilei. Formula sa, pe bază de ser în proporție de 72%, lasă pielea hidratată, cu un aspect mai plin și sănătos.
Pielea buzelor este foarte delicată și se confruntă zilnic cu agresiunile factorilor externi. Lip Oil de la Susanne Kaufmann are o formulă bogat hrănitoare și un parfum 100% natural. Protejează buzele, oferindu-le vizibil mai mult volum, în timp ce le netezește și le catifelează încă de la prima aplicare. Disponibil pe miobio.ro
Foto: PR