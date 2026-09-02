Patosfera în turneu: București și Craiova – Festivalul Connect

Spectacolul de dans contemporan și performance Patosfera pornește în această toamnă în turneu prin cinci orașe și face o primă oprire pe 7 septembrie, ora 19.30, la Centrul Național al Dansului București (CNDB), unde Patosfera revine, de fapt, acasă. Cea de-a doua reprezentație e găzduită de Teatrul Național "Marin Sorescu" Craiova și are loc pe 9 septembrie, de la 20.00.

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  de  ELLE.ro
Patosfera în turneu: București și Craiova – Festivalul Connect

Reprezentațiile Patosfera de la Centrul Național al Dansului și de la Teatrul din Craiova reprezintă două puncte de pe harta Turneului Patosfera, care fac parte din Festivalul de dans contemporan Connect.

În conceptul și coregrafia Mădălinei Dan, spectacolul, o producție CNDB, este o explorare extatică a patosului din macro- și microțesătura vieții.
Ce fel de coregrafii ale coabitării se pot opune ideii că suntem subiectivități definitive, că realitatea este unică și fixă? Dacă corpurile noastre sunt alianțe temporare, spații pe care le împărtășim mereu cu alții, iar mișcările pe care le produc sunt, de fapt, întreprinderi colective? În mișcare, cinci corpuri devin o membrană translucidă fără centru, prin care se vede, în straturi, freamătul lumii erupând într-o sinteză de influențe diverse precum iridescența, clasele de fitness, cosmologia, muzica trap, studiul furnicilor, studiul afectelor, spațiul urban și tehnologia. Individualități își fac, pe rând, apariția, pentru ca, prin chestionarea granițelor lor cu ironie și emoție, să se dizolve înapoi în corpul colectiv.

„Orașul nu e un plan monolitic; cât de des îl vedem ca pe un corp viu, contradictoriu și expresiv, ca pe un spațiu al fricțiunii?” – e întrebarea pe care ne provoacă Mădălina Dan să ne-o punem.
Suntem invitați să ne întrebăm cum ocupăm un spațiu, individual și împreună cu alții: un corp, o alianță de corpuri, un râu și podul care trece peste el, un oraș; prin ce mișcări, afecte și istorii ne suprapunem temporar cu toate acestea și în ce măsură sunt doar ale noastre astfel de urme.

În Patosfera, Mădălina Dan propune un univers fragil și strălucitor, interconectat și coexistent, specific gândirii ecologice și descentrat de perspectiva umană, unde realitatea depinde de perspectiva din care privim lumea, iar supraviețuirea este, implicit, interdependență.

Bilete pentru București, 7 septembrie, 19.30, CNDB: aici.
Bilete pentru Craiova, 9 septembrie, 20.00, Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova: aici.

În Craiova are loc pe 10 septembrie, de la 11.00, la Teatrul Național „Marin Sorescu” primul atelier de dans contemporan din turneu cu Mădălina Dan, Corpuri e-moție. Explorarea coregrafică va avea în vedere legătura dintre emoție, corporalitate, gestualitate, gând, memorie și exprimare vocală, facială și verbală. Atelierul este deschis tuturor, indiferent de nivelul de experiență, iar accesul e gratuit, pe bază de înscriere. Formularul de înscriere va fi disponibil pe paginile de social media ale Festivalului Connect.

Aceste reprezentații și ateliere fac parte din proiectul Turneul Patosfera. Practici performative și formare.

Concept, direcție artistică, coregrafie și dramaturgie: Mădălina Dan
Coregrafie realizată în colaborare cu dansatorii/oarele și performerii/ele: Georgeta Corca, Mariana Gavriciuc, Nanci/Cristian Nanculescu, Virginia Negru, George Pleșca.
Sound design și compoziții muzicale: Denis Bolborea, Cătălin Diaconu
Set/video design: Alina Ușurelu
Costume: Ioana Surdu (Noir Morphosis)
Light design: Marius Costache
Text și dramaturgie în colaborare cu: Mihaela Michailov
Asistență: Georgia Măciuceanu
Producție: Centrul Național al Dansului București (CNDB)
Spectacol co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Coordonare turneu: Ioana Gonțea și Alexandra Mihali
Identitate grafică turneu: Ioana Petcu
Comunicare și PR turneu: Cristiana Andrei, Deniz Otay

Spectacolul Patosfera a avut premiera în 2023 la CNDB.

Proiectul Turneul Patosfera. Practici performative și formare este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Acest proiect nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Partenerii proiectului: Centrul Național al Dansului București (CNDB), Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, Festivalul Connect, Cărturești.
Parteneri media: Radio România Cultural, Scena9, IQads, Zile și Nopți, Zeppelin, Subversiv.

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