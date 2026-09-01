Ce filme nu trebuie să ratezi în această toamnă. François Ozon, Pedro Almodóvar, Radu Jude și șase premiere de văzut

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O crimă à la Hitchcock, o adolescentă care vrea să intre în mănăstire, Camus revizitat de François Ozon, un nou film de Almodóvar, un horror despre maternitate și, pentru final de sezon, povestea unei românce plecate la muncă în Franța spusă de Radu Jude. Sunt filme care vin de la Cannes și Berlin, comedie, dramă și cinema de autor, dar mai ales șase povești foarte diferite care merită descoperite pe marele ecran. Toate ajung în cinematografe în această toamnă, distribuite de Independența Film.

„Crima de la etajul 3” („Le crime du 3e étage”)

Regia: Rémi Bezançon | din 11 septembrie în cinematografe

Cu Gilles Lellouche, Laetitia Casta și Guillaume Gallienne în rolurile principale, „Crima de la etajul 3” pornește de la o profesoară pasionată de Hitchcock care începe să-și suspecteze vecinul de crimă și își atrage partenerul într-o investigație din ce în ce mai complicată. Cu trimiteri la „Rear Window”, filmul amestecă misterul și comedia romantică, iar ancheta devine și o încercare neașteptată de a reaprinde un cuplu care și-a pierdut pasiunea.

Le crime du 3e étage

„Duminicile” („Los Domingos”)

Regia: Alauda Ruiz de Azúa | din 25 septembrie în cinematografe

Ainara are 17 ani, rezultate excelente la școală și, în ochii familiei, un viitor plin de posibilități. Numai că adolescenta anunță că se simte tot mai aproape de Dumnezeu și că ia în calcul intrarea într-o mănăstire. Decizia ei destabilizează familia și deschide o poveste despre credință, vocație și libertatea de a alege o viață pe care ceilalți nu o înțeleg. Duminicile este al doilea lungmetraj al regizoarei spaniole Alauda Ruiz de Azúa, după multipremiatul „Lullaby.”

Los Domingos

„Străinul” („L’Étranger”)

Regia: François Ozon | din 9 octombrie în cinematografe

François Ozon revine cu o nouă adaptare a celebrului roman al lui Albert Camus, cu Benjamin Voisin în rolul lui Meursault și Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant și Swann Arlaud în distribuție. Filmat în alb-negru, filmul reia povestea tânărului care, după moartea mamei sale, ajunge implicat într-o crimă pe o plajă din Algeria anului 1938. La aproape șase decenii de la adaptarea lui Luchino Visconti, Ozon revizitează romanul dintr-o perspectivă contemporană, aducând în prim-plan inclusiv contextul colonial în care se desfășoară povestea.

L’Étranger

„Crăciun amar” („Amarga Navidad”)

Regia: Pedro Almodóvar | din 30 octombrie în cinematografe

Viața, memoria și ficțiunea se amestecă în „Crăciun amar”, noul film semnat de Pedro Almodóvar, prezentat la Cannes 2026. Două povești și două timpuri se oglindesc reciproc: Madridul anului 2004, unde Elsa traversează câteva zile care îi vor schimba viața, și vara lui 2026, când un cineast aflat într-o lungă criză creativă începe să transforme propriile amintiri și viețile celor apropiați într-un scenariu. Cu Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Milena Smit și Amaia Romero, filmul vorbește despre autoficțiune, inspirație și întrebarea incomodă despre cât din viața celorlalți îi aparține unui artist.

Amarga Navidad

„Copilul nopții” („Nightborn”)

Regia: Hanna Bergholm | din 6 noiembrie în cinematografe

Saga și soțul ei englez, Jon, se mută într-o casă izolată din pădurile Finlandei, unde ea și-a petrecut o parte din copilărie. După nașterea primului lor copil, Saga este însă convinsă că ceva este profund în neregulă cu bebelușul. Pe măsură ce căsnicia începe să se fisureze, granița dintre spaimele unei proaspete mame și o amenințare cât se poate de reală devine tot mai greu de distins.

„Nightborn” a avut premiera mondială în Competiția Festivalului de la Berlin și, ulterior, a câștigat la Fantasia International Film Festival premiul pentru Cel mai bun film și premiul pentru interpretare acordat actriței Seidi Haarla.

Nightborn

„Jurnalul unei cameriste” („The Diary of a Chambermaid”)

Regia: Radu Jude | din 20 noiembrie în cinematografe

Radu Jude aduce pe ecrane „Jurnalul unei cameriste” („The Diary of a Chambermaid”), prezentat în premieră mondială în Quinzaine des Cinéastes la Cannes și selectat ulterior la Toronto și New York. Inspirat liber de romanul lui Octave Mirbeau, filmul o urmărește pe Gianina, o româncă angajată ca menajeră pentru o familie burgheză din Bordeaux. În timp ce are grijă de copilul angajatorilor săi, propria fiică crește departe, în România. Cu Ana Dumitrașcu în rolul principal, filmul pune în dialog Estul și Vestul, migrația, munca domestică și diferențele de clasă din Europa contemporană.

Jurnalul unei cameriste

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