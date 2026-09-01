Ilinca Vandici este însărcinată și va deveni mamă pentru a doua oară. Primele declarații: „Suntem foarte fericiți”

Ilinca Vandici are un motiv special de sărbătoare la 40 de ani. Prezentatoarea Kanal D a anunțat că este însărcinată și se pregătește să își mărească familia alături de Bogdan Boitor.

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  de  ELLE.ro
Ilinca Vandici în vacanță
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Ilinca Vandici traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. La 40 de ani, prezentatoarea Kanal D a anunțat că este însărcinată și se pregătește să își întâmpine cel de-al doilea copil. Vestea a fost făcută publică chiar de vedetă, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii „Follow Us!”, difuzată de Kanal D.

Ilinca Vandici este însărcinată

Noua sarcină marchează un moment important și pentru relația pe care Ilinca Vandici o are cu Bogdan Boitor. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani și jumătate, iar familia lor se pregătește acum să se mărească. La vârsta de 40 de ani, Ilinca Vandici a primit o veste care îi schimbă din nou prioritățile. Prezentatoarea este însărcinată și va deveni mamă pentru a doua oară, după ce, în urmă cu aproape un deceniu, l-a adus pe lume pe fiul său, Zian.

Anunțul sarcinii a fost făcut în direct, în cadrul emisiunii „Follow Us!”, astfel că vedeta a ales să împărtășească personal cu publicul această etapă importantă din viața sa.

„Am să vă spun ceva, sunt însăcinată. Nu e glumă, Sunt însărcinată, suntem foarte fericiți. La Zian nu am avut simptome de genul acesta (n.r – pofte), aș dormi toată ziua dacă s-ar putea. A venit odată cu vârsta asta, acum s-a agravat, e dublă somnolența. În rest, toate bune și frumoase. Am vrut să se știe de la mine, să anunț aici în emisiune, mie nu-mi plac supozițiile. Doamne ajută să fim sănătoși”, a spus Ilinca în emisiune.

Relația dintre Ilinca Vandici și Bogdan Boitor a început în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate, iar cei doi au ajuns acum în punctul în care își întemeiază împreună familia pe care și-au dorit-o.

Ilinca Vandici a devenit mamă pentru prima dată în 2017

Ilinca Vandici a experimentat pentru prima dată bucuria maternității în anul 2017, când s-a născut Zian. De-a lungul timpului, prezentatoarea a vorbit deschis despre legătura specială pe care o are cu fiul său și despre impactul pe care copilul l-a avut asupra sa. În urmă cu câțiva ani, vedeta povestea că venirea lui Zian pe lume a determinat-o să se descopere într-un mod diferit și să privească viața dintr-o nouă perspectivă.

„De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de ‘maestru’ în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, declara Ilinca Vandici în urmă cu câțiva ani.

Ilinca Vandici, fotografiată împreună cu presupusul ei partener

După divorțul de Andrei Neacșu, Ilinca Vandici a fost discretă cu viața ei personală și nu s-a afișat în compania vreunui iubit. Însă, în luna octombrie a anului 2025, prezentatoarea TV a fost văzută alături de presupusul ei partener, care ar fi Bogdan Boitor, fiul lui Vasile Boitor, fost primar al localității Asuaju de Sus, județul Maramureș. Cei doi au fost fotografiați de către paparazzi la plecarea spre aeroport și erau însoțiți și de către Zian, fiul Ilincăi Vandici.

Vezi AICI imaginile cu Ilinca Vandici și Bogdan Boitor.

Bogdan Boitor a fost implicat în politică, pentru că a candidat pentru un loc în Camera Deputaților din partea unui partid, dar nu a avut voturile necesare pentru a ajunge în Parlament. Până acum, prezentatoarea TV nu a confirmat dacă într-adevăr formează un cuplu alături de el.

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Foto: Instagram

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