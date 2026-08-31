Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la aproape trei ani de la divorț. Cum arată ținuta purtată de campioana noastră la cununia civilă

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ana-Maria Brânză și-a refăcut viața sentimentală și a spus din nou „da”. Fosta mare campioană la scrimă s-a căsătorit în acest weekend, la Sinaia, cu Gabi Barbu. Ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns, iar cununia civilă a fost oficiată de primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea.

Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit

Edilul a făcut public momentul pe rețelele sociale și a transmis un mesaj emoționant pentru cei doi proaspăt căsătoriți. Vlad Oprea a mărturisit că îl consideră pe Gabi Barbu un bun prieten și s-a declarat bucuros că a putut oficia cununia.

„Am avut bucuria de a oficia cununia unui bun prieten, Gabi Barbu, alături de aleasa inimii sale, Ana-Maria Brânză – campioană mondială la spadă şi una dintre marile sportive ale României. Dincolo de medalii şi performanţe, am descoperit o femeie caldă, veselă şi plină de farmec. Împreună formează un cuplu frumos, unit de iubire, încredere şi bucuria de a merge mai departe umăr lângă umăr. Astăzi, Ana-Maria a câştigat cea mai frumoasă ‘finală’, iar Gabi a primit medalia vieţii sale! Casă de piatră, dragii mei! Să aveţi parte de o viaţă plină de iubire, sănătate şi cât mai multe victorii împreună!”, a scris Vlad Oprea, pe Facebook.

Pentru Ana-Maria Brânză, cununia cu Gabi Barbu reprezintă începutul unui nou capitol. Sportiva a mai fost căsătorită cu Pavel Popescu, fost poloist, alături de care a avut o relație de nouă ani. Cei doi s-au căsătorit în 2015, însă au ajuns să divorțeze la începutul anului 2024.

Ana Maria Brânză declara în trecut că, faptul că fac parte amândoi din lumea sportului, i-a ajutat foarte mult și în relația de acasă. Deși ea s-a retras și și-a continuat activitatea pe partea administrativă, cei doi s-au înțeles foarte bine datorită intereselor comune pe care le împărtășeau.

„Noi ne-am propus de la bun început să facem echipă bună împreună. Iată că au trecut câțiva ani și încă nu vrea nimeni să se transfere. Faptul că am activat amândoi în același domeniu a contat enorm, pentru simplul fapt că ne înțelegeam unul altuia activitatea și ne susțineam. Acum el este cel care a rămas implicat, eu m-am transferat către partea de administrație sportivă, dar cumva faptul că am trăit, printre picături, concentrat cred că ne-a ajutat teribil de mult”, declara sportiva.

Ana-Maria Brânză, una dintre cele mai mari campioane ale României

Viața Anei-Maria Brânză a fost mult timp asociată cu performanța sportivă. După peste două decenii dedicate scrimei, fosta sportivă și-a anunțat retragerea din activitate la finalul anului 2021. În cariera sa, Ana-Maria Brânză a adunat un palmares impresionant, cu trei medalii olimpice, șase medalii mondiale și 11 medalii europene. Nouă dintre medaliile sale au fost de aur, iar performanțele obținute de-a lungul anilor au transformat-o într-una dintre cele mai importante figuri din istoria scrimei românești.

Fosta campioană a câștigat, de asemenea, 37 de Cupe Mondiale și a ocupat de mai multe ori prima poziție în clasamentul mondial al spadasinelor. Ana-Maria Brânză a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în cinci sezoane: 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020 și 2020-2021.

După retragerea din sportul de performanță, Ana-Maria a continuat să fie implicată în proiecte care promovează sportul și un stil de viață activ, rămânând una dintre cele mai apreciate sportive românești.

Citește și:

Mărturisirea Simonei Halep despre lecțiile învățate din tenis și cum i-au afectat sănătatea mintală

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro