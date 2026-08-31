Laura Cosoi și-a botezat cea de-a cincea fetiță. Imagini de la evenimentul organizat în Maramureș

Laura Cosoi și-a botezat cea de-a cincea fetiță, pe Nina Elisabeta, în Maramureș, un loc special pentru familia ei. Actrița a împărtășit mai multe imagini de la eveniment.

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  de  ELLE.ro
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La finalul lunii iulie, Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina Elisabeta. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean. În acest weekend, Laura Cosoi și partenerul ei de viață au organizat botezul celei de-a cincea fetițe.

Laura Cosoi, declarații după ce și-a botezat cea de-a cincea fetiță

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au botezat-o pe cea de-a cincea lor fetiță, Nina, în Maramureș, la biserica romano-catolică din Baia Sprie, un loc cu o însemnătate deosebită pentru familia lor, pentru că acolo au fost creștinate și celelalte fiice ale celor doi. Evenimentul a durat trei zile și s-a desfășurat în aer liber, într-o atmosferă încărcată de muzică populară și obiceiuri locale. În ceea ce privește meniul, s-au regăsit preparate specifice Maramureșului cu influențe din bucătăria italiană.

Pentru botezul fiicei sale, Laura Cosoi a ales să poarte o rochie albă, lungă, semnată de Laura Lazăr. 

„Zi binecuvantată în familia noastră! Avem inimile pline”, a transmis Laura Cosoi după botezul fiicei sale.

La acest eveniment important, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au avut alături rudele și prietenii foarte apropiați. De asemenea, au fost prezente și actrițele Adela Popescu și Ada Condeescu, cele două prietene foarte bune ale Laurei Cosoi. 

„Ceva absolut minunat s-a petrecut ieri. Botezul Ninei.
Astăzi de dimineață la cafea Radu spune:
-Oamenii ăștia organizează cele mai tari botezuri. E și păcat să nu mai facă.”

Ada Condeescu a împărtășit și ea mai multe imagini de la botezul fiicei Laurei Cosoi.

„Ce minunat a fost! Botezul Ninei, mezina familiei. a fost cu multă fericire, zâmbete și emoție. Încă o petrecere reușită și zile pe care nu le vom uita.
ps: cele mai frumoase foto mi le face Adela, mereu.”

Laura Cosoi, declarații despre al șaselea copil

Laura Cosoi a luat pe toată lumea prin surprindere cu declarația că și-ar mai dori un copil.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a spus Laura Cosoi pentru cancan.ro.

Laura Cosoi, noi dezvăluiri despre nașterea celui de-a cincilea copil

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a vorbit pe larg despre nașterea micuței Nina. Actrița a adus pe lume o fetiță, a cincea, care s-a născut pe 30 iulie 2026.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi.”

Actrița a dezvăluit cu această ocazie și mai multe imagini realizate în maternitate, în care apare alături de micuța Nina și soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măricică.”

Laura Cosoi a povestit că soțul ei i-a fost alături pe tot parcursul nașterii, iar travaliul a durat aproape trei ore.

„Nina a ales să vină pe lume pe 30 iulie, la aproape 41 de săptămâni, pe cale naturală, cântărind 4.400 grame și măsurând 55 cm. A fost o naștere blândă, exact așa cum ne-am dorit, iar astăzi, după cinci nașteri, sunt mai convinsă ca oricând că, dincolo de siguranța mamei și a copilului, cel mai important este să ai alături oamenii în care ai deplină încredere. Alături de noi a fost Cosmin, alături de care am parcurs travaliul de aproximativ 3 ore. A durat 4 ore de când am ajuns dimineața la maternitate și până am ținut-o pe Nina în brațe.”

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Foto: Instagram

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